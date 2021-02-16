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16.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

В Петербурге заканчивается вторая волна COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге фиксируют окончание второй волны коронавирусной инфекции. Об этом говорилось на заседании правительства Северной столицы.

"Мы пережили две волны пандемии", - констатировал губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив, что для борьбы с коронавирусной инфекцией в городе была проведена огромная работа, в частности, под инфекционные стационары было перепрофилированы 24 учреждения здравоохранения.

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
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- Заканчивается вторая волна коронавируса, - заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и добавил, что сейчас перепрофилированные ранее учреждения возвращаются к обычному формату работу.

Так, в ближайшее время к плановому приему пациентов вернутся городские больницы №№2 и 33, клиническая больница святителя Луки, а также психиатрическая больница имени Кащенко. В "Ленэкспо" закрыт госпиталь в павильоне №7, пациенты остались только в павильоне №5.

Снижается не только число госпитализаций, люди реже вызывают врачей. Так, если за позапрошлую неделю за медицинской помощью обратились 14009 человек, то за прошлую - 11335. Растет число граждан, прошедших вакцинацию. На сегодняшний момент прививку от COVID-19 сделали больше 160 тысяч петербуржцев. Более 35 тысяч человек полностью закончили курс вакцинации.

Накануне в Петербурге было подтверждено 1093 новых случая коронавирусной инфекции. Но это значительно ниже, чем в декабре, когда ежедневно фиксировалось около четырех тысяч новых заболевших.

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