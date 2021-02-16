В Поморье выстраивают систему взаимодействия науки и производства

В центре коллективной работы "Точка кипения", действующем в Северном (Арктическом) федеральном университете, состоялась публичная презентация НОЦ "Российская Арктика: новые технологии, материалы и методы исследования". Напомним: научно-образовательный центр получил поддержку правительства РФ.

- Каким образом сбалансировать эту модель, чтобы она стала всем интересна, чтобы каждый нашел в ней плюсы? Это предстоит решить вам, молодым ученым, - подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время открытой лекции на площадке "Точки кипения". Отметим: она создана для взаимодействия представителей науки, бизнеса, власти, общественности:

- Как известно, наши ученые делали выдающиеся открытия, которыми в итоге пользовались другие страны, где выстроена система взаимосвязи науки и промышленности, позволяющая коммерциализировать новые изобретения, - отметил глава региона. - Безусловно, мы должны поддерживать научных работников, повышать им заработную плату, оказывать социальную помощь. Но необходимо также дать ученым возможность получения дохода от своих профессиональных достижений. На мой взгляд, создание научно-образовательных центров - как раз шаг в этом направлении.

Для того чтобы новая система заработала в полной мере, она должна включать в себя все этапы образования начиная со школьного. Вузам надо выпускать востребованные кадры, а это сложно: мир меняется настолько быстро, что невозможно предсказать, какие профессии потребуются через пять лет. Поэтому высшее образование также должно работать в связке с бизнесом и промышленностью, которые будут формировать четкий заказ на специалистов, полагает губернатор Поморья.

По его словам, в Архангельской области достаточно диверсифицированная экономика, что обеспечивает ее устойчивость, и, хотя есть безусловные "стейкхолдеры" - судостроение, лесопромышленный комплекс, - современные технологии, прорывные решения сегодня требуются абсолютно всем отраслям: и лидирующим, и пока второстепенным.

- К примеру, наши предприятия ЛПК работают достаточно успешно, но для дальнейшего развития необходимо заглядывать вперед. Не так давно запретили вывоз леса-кругляка на экспорт - абсолютно правильное решение. Но теперь надо искать новые возможности по переработке древесины, чтобы максимальное количество добавленных стоимостей оставалось в регионе. И очень важно, чтобы научное сообщество предложило нашему лесному комплексу те решения, которые не только будут коммерчески выгодны, но и станут их преимуществом на рынке. В этом заключается задача НОЦ и для других отраслей, - полагает Александр Цыбульский.

В основе - взаимная заинтересованность:

- Каждый участник процесса в итоге должен получить какую-то условную добавленную стоимость. Бизнес - дополнительную прибыль, наука - новые разработки, образование - современные учебные программы. Если мы сможем создать такую образовательную, научную и производственную модель, которая станет интересной для всех, она действительно будет отвечать потребностям завтрашнего дня, - уверен губернатор.

Цель "Точки кипения" - обмен идеями и опытом для выработки инновационных предложений. Как рассказал его руководитель Алексей Григорищин, любой человек может реализовать здесь свой потенциал, подключиться к какому-то проекту, получить доступ к федеральным институтам развития.

Цифровизация - еще одно важнейшее направление НОЦ. В Архангельске на базе САФУ создается научно-технологический IT-парк Digital Arctic. Проект поддержало правительство региона: Александр Цыбульский и ректор университета Елена Кудряшова подписали соглашение о сотрудничестве. По словам ректора, IT-парк обеспечит подготовку кадров для цифровой экономики и переход к передовым технологиям в арктических регионах. В его структуре появятся современные лаборатории, проектный офис, аналитические центры. Как отметил губернатор, целый ряд направлений работы парка уже сейчас необходим региону и правительство области может выступить заказчиком, например, в сфере информационной безопасности или цифровой трансформации.

Digital Arctic разместится в зданиях бывшего штаба 10-й армии ПВО. Долгое время они оставались невостребованными.

- Этот проект представляется мне очень символичным, - признался Александр Цыбульский. - В когда-то величественных, а ныне заброшенных зданиях, построенных в стиле сталинской архитектуры, появится современное высокотехнологичное пространство. Можно сказать, это будет мост из прошлого в будущее.

Новое появляется не на пустом месте, а на серьезной базе, которая создавалась годами. Помимо САФУ, в этой работе участвует и Северный медицинский университет - единственный вуз этого профиля в западной части Арктики. На его базе будет открыт центр персонализированной медицины, важность которого для сохранения здоровья северян Александр Цыбульский также отметил в своей лекции.

Кстати

НОЦ "Российская Арктика" создан при участии регионов Северо-Запада:

- Основное конкурентное преимущество Арктического НОЦ заключается в его межрегиональной составляющей и в возможности совмещения потенциалов. Но пока мы продолжаем работать на базе своих учебных и научных учреждений. Поэтому нам необходимо встретиться и обсудить дальнейший формат межрегиональной кооперации, - отметил Александр Цыбульский.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял приглашение главы Поморья, поддержав его инициативу по более тесному сотрудничеству регионов.