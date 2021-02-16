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16.02.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

В НАО из-за замерзшей пожарной машины пламя пришлось тушить из бочек

Текст: Марина Ледяева

В поселке Нельмин Нос в Ненецком округе полностью сгорели частный магазин и жилой дом. Пожарная машина замерзла, и огонь тушили водой из бочек, которые подвозили на снегоходах.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Как сообщили в управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО, пожар начался в магазине, где находились легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, в том числе дизтопливо для котла отопления. Огонь очень быстро распространился по сгораемым конструкциям магазина, вышел на крышу и перекинулся на стоявший рядом дом.

Из-за сильного мороза мотопомпы и пожарный автомобиль замерзли, все напорные рукава покрылись льдом. В результате спецтехника не смогла помочь в борьбе с огнем. С помощью снегоходов и водовозных бочек пожар потушили через семь часов после его начала.

Никто из людей не пострадал. В сгоревшем доме жила художественный руководитель филиала этнокультурного центра НАО Татьяна Саламатова. Власти поселка и округа обещали оказать ей всю необходимую помощь.

После случившегося главы всех муниципалитетов НАО проверят состояние противопожарной техники в селах. Поднимается вопрос о необходимости замены старых пожарных машин. Так, замерзший автомобиль в поселке Нельмин Нос работает уже сорок лет.

По данным окружных депутатов, региону требуется 14 новых пожарных машин. Стоимость такого автомобиля, приспособленного для работы в условиях Арктики, составляет порядка семи миллионов рублей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Аномальные морозы в России

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