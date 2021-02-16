В регионах СЗФО появились новые форматы событийного туризма

В 2021 году событийный туризм планирует вернуть позиции, которые он сдал за время ограничений. Все регионы Северо-Запада приготовили насыщенные календари праздников, фестивалей и прочих мероприятий, рассчитанных на большое число гостей. Специалисты уверены, что все они состоятся, и смело называют конкретные даты. Причина такого оптимизма кроется не только в улучшении эпидситуации. За месяцы простоя индустрия гостеприимства нашла новые форматы работы, став более гибкой и стрессоустойчивой.

- Начнем с того, что все стали искать новые способы продвижения своего туристического продукта, - отмечает полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СЗФО Елизавета Нефедова. - Многие занялись цифровизацией, сотрудничают с популярными блогерами.

После начала пандемии отрасль довольно долго пребывала в растерянности, но в итоге стала приспосабливаться к обстоятельствам. Например, в Петербурге, который считается флагманом событийного туризма, решили провести в офлайн и онлайн форматах все запланированные мероприятия.

Практика показала, что лучше провести виртуальное мероприятие, чем отменить его вообще. Любое напоминание о городе формирует отложенный спрос, за счет которого потом восстановится турпоток. Например, фестиваль огня "Рождественская звезда" в Северной столице пришелся на пик ограничений и состоялся только в виде онлайн-трансляции. Но ее посмотрели миллионы людей в разных странах, которые во время самоизоляции как раз думали, где провести следующий отпуск, когда ограничения снимут.

Вынужденный простой дал время на создание совершенно нового продукта. Так, из-за отмены международных путешествий архангельские яхтсмены плотно занялись строительством деревянных судов на местных верфях. В итоге будущим летом на Северной Двине пройдет первая карбасная регата, которая должна привлечь туристов.

В Калининградской области придумали "удаленку на Балтике": отели ввели специальные тарифы для тех гостей, которые работают дистанционно и могут приехать на срок более 30 дней. Другой новый формат - камерные культурные мероприятия вроде книжных презентаций в интересных локациях. Число зрителей на них ограничено, зато проводятся они очень часто, чтобы туристы всегда могли застать какое-то событие.

Любое напоминание о городе, даже онлайн, формирует отложенный спрос, а значит, турист сюда еще вернется

- Мы научились не только согласовывать все мероприятия с Роспотребнадзором, но и использовать обеспечение безопасности для их продвижения. Гостям надо объяснить, что им ничего не угрожает, - это часть маркетинга, - поясняет министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Долгий перерыв в приеме туристов также позволил оценить востребованность традиционных для регионов направлений. К примеру, в Поморье в последние годы активно развивался сельский и экологический туризм. Спрос на него за время ограничений только вырос, а это значит, что отрасль движется в верном направлении.

- Архангельская область очень большая, и не всегда путешествия по ней начинаются в столице Поморья, - отмечает и. о. министра культуры региона Наталья Бакшеева. - Первым большим событием этого года стал традиционный фестиваль колокольных звонов в Каргополе, которому исполняется 875 лет. Сольвычегодск, Вельск, Пинежье, Кенозерье также зарекомендовали себя как центры событийного туризма, там пройдет множество праздников и фестивалей. В Архангельске знаковым событием станет 80-летний юбилей Северных конвоев, который будет отмечаться в августе.

В Мурманской области успешно объединяют событийный туризм с гастрономическим. Руководствуются простым принципом: событий много, а кушать хочется всегда. Северная кухня представлена на каждом крупном мероприятии, в отелях подают "арктические завтраки".

Мнение

Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации:

- На мой взгляд, надо сосредоточиться на создании "длинных" событий, а для этого потребуется взаимодействие регионов. Они должны скоординировать свои событийные календари, чтобы гости могли перемещаться с одной территории на другую. Туда, где будет гарантированный турпоток, непременно придет гостиничный и ресторанный бизнес.