В шести регионах открыты уголовные дела по домам для переселенцев

В два раза больше людей обратились в прошлом году на "горячую линию" Фонда содействия реформированию ЖКХ за разъяснением сроков переселения из аварийного жилья. Регионы по-разному выполняют свои программы. Есть лидеры. В Ханты-Мансийском автономном округе - это Югра, по данным Фонда ЖКХ, в 2020 году там переехали из аварийного жилья в новые квартиры 16 тысяч человек. В Ямало-Ненецком автономном округе - около 14 тысяч. В Пермском крае - свыше 11 тысяч человек. А есть и такие территории, где новым жильем смогли обзавестись лишь восемь человек.

Возникают проблемы не только со сроками. Есть жалобы и на качество новых домов. На вопросы собкоров "Российской газеты" из регионов, где есть такие проблемы, ответил гендиректор госкорпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Алексей Михайлов, собкор "РГ" в Мурманске: Константин Георгиевич, строительство домов для расселения аварийного жилья ведется по экономварианту. И зачастую страдает качество. В Мурманске три года после сдачи домов в жилинспекцию поступали жалобы. Заказчик - муниципальная администрация. Может, пора ввести персональную ответственность за качество строительства?

Константин Цицин: Во-первых, хочу подчеркнуть: если строительство ведется по экономварианту, это не означает, что качество домов должно быть низким. Как правило, все проблемы связаны в основном с планировкой здания, применением низкокачественных материалов, плохим выполнением строительных работ. Мы все это строго контролируем.

Алексей Михайлов: Но, видимо, не все получается, раз люди годами не могут устранить проблемы. Как наказываете за это "бракоделов"?

Константин Цицин: Между Фондом и регионами, в том числе и Мурманской областью, заключены договоры о долевом финансировании региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Если нарушаются сроки устранения строительных дефектов, регион обязуется оплатить штраф от 100 тысяч рублей до полного возврата средств за каждый многоквартирный дом.

100 тысяч - за просрочку более трех месяцев. 500 тысяч - через шесть месяцев после принятия правлением Фонда ЖКХ решения о штрафных санкциях. Если и это не помогает, то еще через шесть месяцев регион обязан вернуть всю сумму финансовой поддержки. С октября 2016 года правлением Фонда были вынесены решения о штрафах в отношении 23 домов в шести регионах Северо-Западного федерального округа, включая один дом в Мурманской области.

И эти меры эффективны. У нас в Фонде уже много лет работает "горячая линия" (ее номер: 8-800-700-89-89). Люди звонят или пишут и задают вопросы обо всем, что их больше всего волнует в ЖКХ. Так вот, в прошлом году в 1,3 раза снизилось количество обращений по качеству жилых помещений, предоставленных при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Алексей Михайлов: А как же персональная ответственность за качество строительства? Кто-то наказан?

Константин Цицин: Фонд на постоянной основе осуществляет контрольные мероприятия, работая совместно с надзорными и правоохранительными органами. Так, в 2020 году в 41 регионе органами прокуратуры внесено 227 представлений об устранении нарушений требований законодательства. В 17 регионах возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по зафиксированным в ходе проверок Фонда нарушениям расследуется 15 уголовных дел в шести регионах, возбужденных в 2018−2020 годах по фактам злоупотребления или превышения должностных полномочий, мошенничества, халатности, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и прочих нарушений.

В госкорпорации ведется реестр обращений по вопросам качества, куда включаются все дома, где имеются какие-либо строительные недостатки. Также там содержится информация по результатам мониторинговых мероприятий Фонда. Мы контролируем устранение нарушений в каждом доме, по которому есть замечания, вплоть до полного исправления ситуации.

Дмитрий Мальков, собкор "РГ" в Тыве: Одним из самых сложных регионов по переселению из аварийного жилья была Тыва. Республика регулярно срывала сроки. Как сейчас оценивайте ситуацию? Оправдал себя особый подход, когда Фонд взял на себя финансирование подготовки инфраструктуры участков под строительство домов? Такого не было ни в одном регионе.

Константин Цицин: Действительно, в Тыве сложилась очень непростая ситуация с реализацией программы переселения. Она связана, в том числе и с низким уровнем планирования программы. Как следствие - слабая реализация на начальных этапах. Было множество недочетов.

Контроль и работу над исправлением ситуации специалисты Фонда ЖКХ ведут фактически в ручном режиме. К сложностям можно отнести и то, что на территории республики нет своего строительного комплекса. Есть проблемы и с доставкой строительных материалов. Их везут автотранспортом из соседнего региона.

Сейчас совместная работа Фонда ЖКХ и республики наконец-то дает положительные результаты. В конце 2020 года в Кызыле был введен в эксплуатацию 9-этажный 246-квартирный дом, все жилые помещения в котором предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Люди уже въезжают в новые квартиры. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 14 многоквартирных домов. Их строят не только в столице региона, но и в небольших населенных пунктах. Так, шесть новых многоквартирных домов появятся в селе Хову-Аксы.

Илья Изотов, собкор "РГ" в Республике Крым: Уже не первый год в нашем регионе буксует программа переселения. За 2020 год из аварийного жилья расселены только три квартиры, в которых проживали восемь человек. План выполнен лишь на восемь процентов. Что нужно изменить в работе с застройщиками, чтобы переселение наконец активизировалось?

Константин Цицин: В вашем регионе трудности с планированием и выполнением программы возникли на начальных этапах ее реализации. Это и слабая подготовительная работа Министерства ЖКХ республики, и затягивание рассмотрения альтернативных способов реализации программы в Ялте, и невыполнение подрядными организациями обязательств по заключенным контрактам. А также - низкий уровень координации и взаимодействия между участниками программы.

Однако сегодня ситуация в регионе выправляется. Специалистами наработан необходимый опыт выполнения таких масштабных проектов. Недавно в поселке городского типа Гвардейское Симферопольского района вручили ключи от новых квартир 29 семьям. Новоселье справят и жители других муниципальных образований, участвующих в программе.

Тимур Алиев, собкор "РГ" в Дагестане: Фонд ЖКХ неоднократно выявлял нарушения в Дагестане. В Махачкале значительно затягивали сроки переселения. Нарекания жителей вызывало низкое качество строительных работ. Людей переселяют из центральных районов на окраины, где нет инфраструктуры. Что сделал Фонд, чтобы изменить ситуацию?

Константин Цицин: Да, к сожалению, был подобный неприятный инцидент. Работа по устранению допущенных недочетов находилась под контролем Фонда. Наши специалисты неоднократно посещали республику и делали все необходимое, чтобы разрешить ситуацию. Считаю, что этот негативный опыт был учтен как Фондом ЖКХ, так и регионом. И в дальнейшем подобные ситуации повторяться не будут.

Айгуль Камаева, собкор "РГ" в Уфе: Сейчас программа по переселению касается только многоквартирных домов. Но есть еще и дома блокированной застройки (на две-три семьи) в селах и деревнях. Не планируется ли расширение программы?

Константин Цицин: На федеральном уровне это пока не обсуждается. Но мы считаем, что у регионов есть возможности, чтобы реализовывать в рамках своих программ дополнительные мероприятия, определяя собственные источники финансирования. Сейчас софинансирование программ переселения из федерального бюджета в половине регионов составляет 98-99 процентов. То есть региональные бюджеты тратят не так уж и много. Так что вполне могут развивать и свои программы.

Продолжение интервью с главой Фонда ЖКХ Константином Цициным читайте в ближайших публикациях на сайте "Российской газеты".