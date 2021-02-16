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16.02.2021 10:03

Пусть меня научат!

В СЗФО создаются региональные центры повышения производительности труда
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 32(8383)
Субъекты Северо-Запада создают региональные центры компетенций (РЦК) в рамках национального проекта по повышению производительности труда. Там аккумулируются лучшие региональные и корпоративные практики оптимизации производственных процессов, снижения уровня брака, повышения маржинальности продукции. Новые структуры уже открылись в Санкт-Петербурге, Вологодской и Калининградской областях. В текущем году запуск РЦК запланирован в Архангельской области и ряде других регионов.

Реализация нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" стартовала в нашей стране два года назад. В нем могут принять участие предприятия, работающие в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства. Их выручка должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. Кроме того, важно, чтобы регион, в котором базируется компания, присоединился к национальному проекту.

Фото: Константин Завражин
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В Северо-Западном федеральном округе мероприятия по повышению производительности труда реализуются в большинстве субъектов. Специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) выезжают на производство, проводят обучающие мероприятия для работников, разрабатывают стандарты выполнения операций для каждого рабочего места, рационально расставляют оборудование, чтобы сократить число перемещений по цехам, и так далее. Все это позволяет нарастить производство и повысить маржинальность продукции без расширения штата и финансовых вложений.

В Калининградской области участниками нацпроекта стали более 30 предприятий. Вот конкретный пример. Сотрудники цеха клееных изделий одного из крупнейших деревообработчиков региона с помощью консультантов за несколько месяцев оптимизировали рабочие операции. В результате время полного производственного цикла изготовления единицы продукции сократилось на десять процентов, на одну десятую снизился и объем незавершенного производства. Показатель выработки продукции увеличился на восемь процентов.

- Даже несколько минут экономии на ключевом для всего производства этапе - нарезке и сортировке древесины - значимо повышают итоговую производительность, - отмечает консультант проекта Эмиль Диндаров. - Результаты воодушевляют рабочих: теперь они сами могут выступать наставниками своих коллег из других подразделений.

Параллельно в субъектах РФ открываются региональные центры компетенций. Их эксперты проходят обучение в федеральном центре, а потом передают свои знания руководителям и сотрудникам местных предприятий. Так, в Вологодской области новую структуру создали в октябре прошлого года на базе регионального бизнес-инкубатора. Коллектив региональных консультантов сформировали по результатам серьезного конкурсного отбора.

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В Калининградской области РЦК заработал на площадке регионального центра "Мой бизнес". В прошлом году его сотрудники уже провели обучающие мероприятия для представителей отраслей судостроения, мясопереработки, химической промышленности. Сейчас обучением планируется охватить не только бизнес, но и калининградских чиновников.

В Архангельской области запуск регионального центра компетенций запланирован на базе Агентства регионального развития в текущем году. Как пояснил начальник управления по макрорегиону N 6 Федерального центра компетенций Игорь Алев, участниками национального проекта в 2021-м должны стать три крупных архангельских предприятия. На производственных площадках будут работать эксперты ФЦК.?Там же, параллельно с реализацией мероприятий по повышению производительности труда, пройдут обучение сотрудники регионального центра компетенций.

- Наша задача - научить местных специалистов самостоятельно реализовывать проекты по повышению производительности труда на предприятиях, - подчеркивает Игорь Алев. - Обучение, как правило, длится шесть-девять месяцев, после чего проводится оценка знаний - сертификация. Затем региональные специалисты будут готовы к самостоятельной работе на предприятиях.

Прямая речь

Петр Засельский, заместитель министра экономического развития РФ:

- Мы учим руководителей предприятий инструментам бережливого производства. Реализуем проекты при поддержке экспертов ФЦК и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Но прежде чем приступить к работе, важно убедиться, что акционеры и менеджмент понимают всю важность этой работы. Без этого нет никакого смысла начинать проект.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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