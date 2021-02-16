Вологодские школьники сыграют в спектакле по мотивам шедевров живописи

В Вологодской области стартовала проектная смена, которая призвана выявить и развить у школьников творческие способности. Руководитель программы, актер и режиссер "ОккервильТеатр" Николай Смирнов дал ей название "Оживающие картины".

Программа продлится 6 дней - с 15 по 21 февраля. В течение этого времени участники будут изучать принципы работы артиста с пространством и создания художественных образов с помощью тела и пластики. Первая половина каждого учебного дня будет посвящена теории и практике по сценическому движению, речи и актерскому мастерству, а после обеда участники будут заняты репетициями. Итогом смены станет спектакль, основанный на мотивах шедевров мировой живописи разных направлений. Педагогами смены выступят действующие артисты - режиссер "ОккервильТеатр" Николай Смирнов, артисты театра кукол и театра-студии "Сонет", а также артист драмтеатра Игорь Ломанович.

Смена проводится в рамках нацпроекта "Образование". Площадкой для нее стал центр выявления талантов детей Вологодской области "Импульс", созданный по аналогии с образовательным центром "Сириус" в Сочи.

Вологодская область активно участвует в работе по созданию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Частью этой системы и стал образовательный центр "Импульс", где первая профильная смена открылась в ноябре 2019 года. Его работа включает в себя три блока: "Наука", "Искусство" и "Спорт".

Центр располагается на трех площадках. На площади в полторы тысячи квадратных метров находятся три лаборатории по химии, физике и биологии, современные лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию, а также зона коворкинга. Особый интерес юных биологов вызывает "живая фитостена", на которой высажено несколько видов растений.

- Каждый ребенок талантлив, но нужно дать импульс для его развития. Наша задача - воспитать ученых, спортсменов, музыкантов, которые будут достойно представлять страну на мировых аренах, востребованы в различных отраслях. Уверен, работа этого центра позволит выйти на другой уровень и помочь выявить настоящие вологодские таланты, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.