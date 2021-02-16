Власти Санкт-Петербурга предоставят региональные льготы тем, кто пережил блокаду не в городе, а в Ленинградской области.

Как объясняют в Смольном, соцвыплаты сейчас получают только те, кто жил непосредственно на территории блокадного Ленинграда, между тем границы кольца проходили и по территории области. Сегодня границы по сравнению с годами Великой Отечественной войны изменились - в состав Петербурга вошли некоторые бывшие областные территории. Однако их жители, несмотря на то что тоже защищали Ленинград, страдая от голода и холода, не имеют официального права на социальную поддержку от города.

Теперь право на региональные льготы получат те, кто жил в те годы в Ленинградской области внутри блокадного кольца. Принадлежность каждого населенного пункта к территории, входившей в кольцо, будет устанавливаться на основании архивных документов. Соответствующие изменения уже одобрены городским правительством и скоро будут внесены в Социальный кодекс Санкт Петербурга.

После внесения поправок горожане, жившие в Ленобласти в пределах блокадного кольца, смогут получать ежемесячную денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также право на льготный проезд в общественном транспорте и оздоровительный отдых за счет городского бюджета. На эти цели в 2021 году выделено 134 миллиона рублей.

Поводом для изменений стала инициатива самих горожан. В органы соцзащиты на сегодняшний день обратились как минимум 40 "непризнанных областных блокадников", сетовавших на несправедливость.

Надо отметить, что с 1 января 2020 года власти Петербурга расширили меры региональной поддержки для всех, кто провел в блокадном Ленинграде хотя бы один день. За год о своих правах на льготы заявили 2066 человек.