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16.02.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Выжившим в кольце

В Петербурге станет больше получателей блокадных льгот
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Власти Санкт-Петербурга предоставят региональные льготы тем, кто пережил блокаду не в городе, а в Ленинградской области.

Как объясняют в Смольном, соцвыплаты сейчас получают только те, кто жил непосредственно на территории блокадного Ленинграда, между тем границы кольца проходили и по территории области. Сегодня границы по сравнению с годами Великой Отечественной войны изменились - в состав Петербурга вошли некоторые бывшие областные территории. Однако их жители, несмотря на то что тоже защищали Ленинград, страдая от голода и холода, не имеют официального права на социальную поддержку от города.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Теперь право на региональные льготы получат те, кто жил в те годы в Ленинградской области внутри блокадного кольца. Принадлежность каждого населенного пункта к территории, входившей в кольцо, будет устанавливаться на основании архивных документов. Соответствующие изменения уже одобрены городским правительством и скоро будут внесены в Социальный кодекс Санкт Петербурга.

После внесения поправок горожане, жившие в Ленобласти в пределах блокадного кольца, смогут получать ежемесячную денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также право на льготный проезд в общественном транспорте и оздоровительный отдых за счет городского бюджета. На эти цели в 2021 году выделено 134 миллиона рублей.

Поводом для изменений стала инициатива самих горожан. В органы соцзащиты на сегодняшний день обратились как минимум 40 "непризнанных областных блокадников", сетовавших на несправедливость.

Надо отметить, что с 1 января 2020 года власти Петербурга расширили меры региональной поддержки для всех, кто провел в блокадном Ленинграде хотя бы один день. За год о своих правах на льготы заявили 2066 человек.

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