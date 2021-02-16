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Рубрика: Власть

Слово и дело

Частная автодорога в Ростове станет бесплатной
Текст: Николай Грищенко ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
После публикации в "РГ" о платной дороге в Ростове-на-Дону городские чиновники заявили, что до конца месяца проезд для легковых и грузовых автомобилей по улице Тракторной станет бесплатным.

"Такое решение связано с социальной значимостью этой задачи. После того как процедура будет полностью завершена, к многоквартирному дому будет обеспечен беспрепятственный проезд", - сообщили в мэрии.

На участке трассы "Дон" разрешат разгоняться до 110 километров в час

Кроме того, право бесплатного проезда получат и другие горожане, так как данная дорога является единственной и дублирующих путей нет.

Напомним, что автомобильная дорога на улице Тракторной с 1 февраля была перегорожена шлагбаумом, и проехать по ней можно лишь за 50 или 100 рублей. Автомобилям коммунальных и экстренных служб проезд был оставлен бесплатный. Дело в том, что дорога оказалась проложенной по территории частного участка. Стоимость работ превысила один миллион рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Платные дороги в России

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