После публикации в "РГ" о платной дороге в Ростове-на-Дону городские чиновники заявили, что до конца месяца проезд для легковых и грузовых автомобилей по улице Тракторной станет бесплатным.

"Такое решение связано с социальной значимостью этой задачи. После того как процедура будет полностью завершена, к многоквартирному дому будет обеспечен беспрепятственный проезд", - сообщили в мэрии.

Кроме того, право бесплатного проезда получат и другие горожане, так как данная дорога является единственной и дублирующих путей нет.

Напомним, что автомобильная дорога на улице Тракторной с 1 февраля была перегорожена шлагбаумом, и проехать по ней можно лишь за 50 или 100 рублей. Автомобилям коммунальных и экстренных служб проезд был оставлен бесплатный. Дело в том, что дорога оказалась проложенной по территории частного участка. Стоимость работ превысила один миллион рублей.