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16.02.2021 12:48

Кто бережет береженого

Эксперты ждут роста спроса на агрострахование с 2021 года
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 32(8383)
Нынешний год обещает быть непростым для южнороссийского агропрома: во-первых, власти вводят экспортную квоту на зерно в размере 17,5 миллиона тонн, а также пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы, ячменя.

А ведь порядка 90 процентов сельхозпредприятий региона производят зерновые и масличные на экспорт. Во-вторых, урожай в этом году точно будет хуже, чем в прошлом. Из-за засухи в сентябре и начале октября аграриям пришлось сеять озимые в сухую почву с нарушением всех возможных агротехнических сроков. Как говорят агрономы, это означает не только падение валового сбора на 20 - 40 процентов, но и снижение качества зерна. И это без учета возможных весенних заморозков и засухи.

Фото: iStock
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Федеральные власти еще после всероссийской засухи 2010 года дали понять: бизнесменам в агросфере пора привыкать самостоятельно страховать свои риски. На компенсацию из бюджета "всем подряд пострадавшим" больше рассчитывать не стоит. Софинансировать убытки в случае форс-мажорных обстоятельств через систему страхования с господдержкой власти готовы, но брать на себя все - нет. В этой связи в экспертном сообществе вновь активно заговорили об агростраховании.

Сейчас в ЮФО застраховано около пяти процентов посевных площадей (688 тысяч гектаров), отмечают в Национальном союзе агростраховщиков. Увеличение зафиксировано во всех субъектах округа, кроме Ростовской области. Зато в Краснодарском крае, главной житнице России, застрахованных посевов за прошлый год стало больше сразу на 24 процента, со 146 до 181 тысячи гектаров. Но во многом это обязательное страхование, без которого хозяйства не могут получить господдержку или кредит в банке, говорят эксперты.

- Аграрии вынуждены страховаться, чтобы получить льготы. Но они разочарованы в нынешней системе. Последние 10 - 15 лет финансовые организации всеми правдами и неправдами старались избежать выплат, даже если ущерб был очевиден, пытались находить какие-то огрехи в работе агропредприятий и на этом основании ничего не платить. И фермеры поняли, что это пустая трата денег. Заплатить страховщикам надо сразу и по полной, а если что-то случится, средства тебе, скорее всего, не вернут, - говорит президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин. - Я некоторое время работал в США, изучал их опыт в АПК. Там страхование действительно работает, защищает фермера от любых неприятных сюрпризов. У нас же в каждом фермере видят преступника, который плохо работает, а денег требует. Поэтому сейчас фермеры, даже если и покупают страховой полис, то не воспринимают его как защитный инструмент. Скорее как навязанный дополнительный оброк.

Однако опрошенные "РГ" эксперты считают, что с 2021 года процент застрахованных площадей в России будет расти, причем не только за счет "обязаловки". Федеральные власти готовят пакет серьезных поправок в законодательство.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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- В весеннюю сессию Госдума должна рассмотреть программу страхования растениеводов от чрезвычайных ситуаций. Предложения звучат пока разные, но общая цель ясна: создать эффективную систему страхования не просто от природных неурядиц, а именно от чрезвычайных ситуаций, которые могут разорить небольшие хозяйства. Скорее всего, будет повышен процент субсидирования затрат для фермеров. Они сегодня гораздо реже подписывают договоры страхования, чем владельцы средних и крупных хозяйств, и это является проблемой для юга, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - В ЮФО производят примерно треть всех зерновых и масличных в стране, а застрахованных площадей в два с лишним раза меньше, чем в Центральном федеральном округе. Власти прекрасно видят этот дисбаланс. Кроме того, в последние годы появляется запрос на защиту от рисков в отраслях, которые ранее считались специфическими: например, в аквакультуре, выпасном животноводстве, пчеловодстве и так далее.

Прямая речь

Корней Биждов, президент НСА:

- Спрос на агрострахование растет с разной скоростью в разных субъектах РФ. Это зависит и от специфики агроклиматических рисков региона, и от позиции органов управления АПК. Всего к концу прошлого года в РФ на условиях господдержки застраховано около восьми процентов посевных площадей (в 2018 году было полтора процента, а в 2019-м - 6,1). Но для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность АПК, необходимо страховать не менее 30 - 40 процентов посевов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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