Глава Кубани рассказал о важности новой федеральной субсидии для туриндустрии

- Краснодарский край на сегодняшний день обладает обширным номерным фондом. В высокий сезон практически все отели заполнены на 100 процентов. Часть из них - это новые современные гостиницы, но есть и те, которые были построены еще в советское время и, безусловно, нуждаются в реконструкции. Поэтому мы рассчитываем, что новой федеральной субсидией смогут воспользоваться и инвесторы, которые планируют работать в Краснодарском крае и реконструировать старые санатории на Черноморском и Азовском побережье, - отметил Вениамин Кондратьев.
По новой программе субсидию можно получить только на строительство гостиниц от трех звезд и выше. Глава региона подчеркнул, что это еще один шаг к тому, чтобы окончательно избавиться от "шанхаев" на побережье, поддержать тех, кто захочет перестроить, модернизировать свои гостиницы.
- Кроме того, субсидию можно использовать для строительства многофункциональных комплексов, конгресс-центров. Так мы сможем привлечь в край новых инвесторов, а впоследствии и новых деловых туристов, - заключил глава региона.
Согласно новой программе предполагается выдача длинных займов сроком до 15 лет, с низкими ставками - от 3 % до 5 % годовых вместо сегодняшних примерно 10 %. Полученные средства можно будет направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5000 квадратных метров или же с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.