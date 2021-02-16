Глава Кубани рассказал о важности новой федеральной субсидии для туриндустрии

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал утверждение федеральной программы льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры. Он отметил важность введения новой меры поддержки отрасли гостеприимства, которая поможет увеличить долю гостиниц высокого уровня сервиса.

- Краснодарский край на сегодняшний день обладает обширным номерным фондом. В высокий сезон практически все отели заполнены на 100 процентов. Часть из них - это новые современные гостиницы, но есть и те, которые были построены еще в советское время и, безусловно, нуждаются в реконструкции. Поэтому мы рассчитываем, что новой федеральной субсидией смогут воспользоваться и инвесторы, которые планируют работать в Краснодарском крае и реконструировать старые санатории на Черноморском и Азовском побережье, - отметил Вениамин Кондратьев.

По новой программе субсидию можно получить только на строительство гостиниц от трех звезд и выше. Глава региона подчеркнул, что это еще один шаг к тому, чтобы окончательно избавиться от "шанхаев" на побережье, поддержать тех, кто захочет перестроить, модернизировать свои гостиницы.

- Кроме того, субсидию можно использовать для строительства многофункциональных комплексов, конгресс-центров. Так мы сможем привлечь в край новых инвесторов, а впоследствии и новых деловых туристов, - заключил глава региона.

Справка

Согласно новой программе предполагается выдача длинных займов сроком до 15 лет, с низкими ставками - от 3 % до 5 % годовых вместо сегодняшних примерно 10 %. Полученные средства можно будет направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5000 квадратных метров или же с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.