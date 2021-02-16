Грузооборот портов Ростовской области в 2020 году составил 39 миллионов тонн, на восемь процентов больше, чем годом ранее (в 2019-м - 36,3 миллиона тонн). Ожидания были гораздо пессимистичнее, однако положение спас рекордный урожай зерновых и экспорт сельхозпродукции.

По данным администрации морских портов Азовского моря, в начале прошлого года аналитики прогнозировали, что перевалка грузов в донских портах не превысит 37 миллионов тонн. К середине года ситуация осложнилась пандемией коронавируса: эксперты посчитали, что ограничения в связи с распространением инфекции не позволят полноценно работать всей портовой инфраструктуре. Общее замедление экономики также не могло не оказать влияния на работу портов. Еще одним негативным фактором стало маловодье: за долгую историю наблюдений уровень воды в Дону в прошлом году оказался самым низким.

Выручил хороший урожай зерновых: в прошлом году донские аграрии собрали более 12,4 миллиона тонн зерна, результат стал лучшим в стране и рекордным для Ростовской области. В результате из 26 миллионов тонн грузов, обработанных в Ростовском порту (18 миллионов тонн составила погрузка, семь миллионов - транзит, еще миллион - выгрузка), основная часть пришлась на зерно - 12 миллионов тонн. При этом количество заходов судов также увеличилось на 16 процентов, то есть порт обслужил более 9300 судов.

Грузооборот Таганрогского морского порта во всех терминалах составил 2,9 миллиона тонн, из которых 1,3 миллиона тонн - также перевалка зерна. В итоге общие показатели работы транспортного узла остались достаточно высокими, несмотря на снижение отгрузки нефтепродуктов. Также в порту было отгружено 302 тысячи тонн металла, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Снижение показателей продемонстрировал только Азовский порт. Здесь обработали 10,8 миллиона тонн грузов, на три процента меньше, чем в 2019-м. При этом аналитики отмечают, что азовским портовикам удержаться на вполне приличном уровне тоже помогло зерно. Если бы не оно, падение грузооборота было бы гораздо более заметным. Через Азов в 2020 году было отгружено почти 7,5 миллиона тонн зерна, на 28 процентов больше, чем в 2019-м.

На фоне возникших в минувшем году трудностей еще более очевидной стала необходимость совершенствовать транспортную инфраструктуру портов и обеспечить нужные навигационные габариты. По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, судоходные условия при экстремальном маловодье удалось сохранить во многом благодаря дноуглубительным работам. На перекате Донецком реки Дон в морском порту Ростова-на-Дону в прошлом году было извлечено более 23 тысяч кубометров грунта, в акватории порта Таганрог и на Таганрогском подходном канале - 927 тысяч кубических метров, а на Азово-Донском морском канале порта Азов - 128 тысяч кубометров. Эта работа будет продолжена. Кстати, в прошлом году правительство области предложило подготовить госпрограмму оздоровления водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон, по аналогии с теми, которые приняты для Волги и Байкала.

Инфраструктура ростовских портов также будет совершенствоваться. Руководство Ростовского порта заявило, что в первом квартале 2021 года будет завершено строительство первой очереди зернового терминала в районе станции Заречной. Это проблемный участок левобережной зоны, где сосредоточена основная часть терминалов. Пропускная способность станции не изменилась за несколько лет, а грузооборот существенно вырос. Только на первом этапе модернизации зернового терминала в районе Заречной понадобится 1,2 миллиарда рублей, а общие инвестиции, необходимые для реализации проекта, составляют 1,8 миллиарда.

В этом году также планируется ввести в эксплуатацию перегрузочный терминал для контейнерных грузов в Азовском районе мощностью 100 тысяч контейнеров в год. Будет модернизирован Таганрогский порт в районе Северного мола. Здесь построят универсальный перегрузочный комплекс.

Комментарии

Юрий Корнюш, эксперт по ценообразованию ТПП Ростовской области:

- В прошлом году порты вышли на хорошие показатели за счет экспорта зерновых. К сожалению, Ростовская область сидит на "зерновой игле". Собрали урожай, продали - все остались в выгоде. Однако надеяться на то, что и в этом году аграрии соберут 12,5 миллиона тонн зерновых, да еще и что цена на зерно будет хорошая, я бы не стал. Регион расположен в зоне рискованного земледелия, и неизвестно, каким будет урожай. Надо обратить внимание на другие культуры, на которые есть спрос за рубежом круглый год.

Кроме того, необходимо заниматься переработкой. Например, не продавать подсолнечник, а делать хотя бы полуфабрикат и торговать уже им. Диверсификация сельского хозяйства, переработка могли бы повлиять на структуру грузооборота портов. Еще один фактор - логистика. Как доставить сельскохозяйственную продукцию к портовым терминалам, где ее хранить? Это надо продумать более тщательно. А коронавирус сыграл даже положительную роль в плане экспорта продовольствия: цена на него выросла, стало выгодно продавать.

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук ЮФУ:

- У нас одна из самых протяженных линий морского побережья в мире, при этом мы отнюдь не первая портовая держава. Отстаем не только от государств, где портовая инфраструктура развивалась традиционно, но и от молодых конкурентов. Речь идет, прежде всего, о портах Юго-Восточной Азии. Китай резко рванул вперед, оставив позади европейских лидеров. Гонконг, Шанхай и Сингапур, они ведь обогнали даже Роттердам, который годами входил в первую пятерку. Причина такого рывка азиатских стран в продуманной государственной стратегии.

К 2025 году перевалка грузов в российских портах должна вырасти до 1,3 миллиарда тонн. Чтобы этого достичь, нужно не только увеличивать количество терминалов. Гораздо важнее наличие железной дороги и автомагистралей, ведущих к портам, их пропускная способность. Осадка судов сейчас увеличивается, этому должны соответствовать и навигационные глубины. Гидротехнические сооружения и дноуглубительные работы - дело дорогое, но без этого крупные суда к нам не пойдут. Остро стоит вопрос диверсификации портов. Процент перевалки грузов, не связанных с нефтепродуктами, должен расти, так как доля других энергоносителей в мировой энергетике будет увеличиваться.