Республика Калмыкия - один из десяти субъектов Российской Федерации, где реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития региона на 2020 - 2024 годы. О том, что представляет собой этот документ, насколько успешно идет реализация программы, наш разговор с председателем правительства Калмыкии Юрием Зайцевым.

Юрий Викторович, насколько важна для Калмыкии индивидуальная программа социально-экономического развития, какие ставятся цели и задачи?

Юрий Зайцев: Начну с того, что Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы (ИПР) была утверждена распоряжением правительства РФ № 992-р от 12 апреля 2020 года. Это свидетельствует о том, что на федеральном уровне развитию нашей республики уделяется особое внимание и оказывается реальная государственная поддержка.

Для Калмыкии эта программа очень важна и своевременна, это стратегический документ, генеральный план развития в части создания новых и продвижения имеющихся "точек роста", своего рода санация экономики.

Основной целью ИПР является существенное ослабление факторов, сдерживающих ускоренное развитие республики, улучшение ее инвестиционного климата, развитие промышленности и коммунального сектора. При этом программа имеет ярко выраженную социальную направленность, в ней четко обозначены целевые ориентиры и индикаторы, приоритетными из которых являются повышение качества жизни населения и рост среднедушевых доходов.

Какие мероприятия вошли в индивидуальную программу, каков срок их реализации?

Юрий Зайцев: Перечень позиций ИПР распределен на пять лет, до 2024 года, и сгруппирован в 19 основных мероприятий. Допустим, раздел "Экономика" состоит из двух крупных блоков: создание условий для инвестиционных проектов и развития малого и среднего бизнеса, а также мероприятия, направленные на устранение инфраструктурных ограничений. В программе есть разделы "Среда для жизни" и "Социальная сфера", в них запланировано строительство важных для республики социальных объектов: комплексного центра социального обслуживания населения и госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации.

Какие еще объекты предусмотрены программой?

Юрий Зайцев: ИПР Калмыкии включает в себя множество значимых проектов. Помимо упомянутых госпиталя ветеранов войн и центра социального обслуживания, это онкологический корпус республиканской больницы, жилой корпус нового типа дома для престарелых и инвалидов, реабилитационный центр для детей-инвалидов, агропромышленный парк, школа на 750 мест.

Весьма актуальны для республики мероприятия раздела "Среда для жизни", в их числе - модернизация объектов водоотведения калмыцкой столицы с применением перспективных технологий, обновление парка техники ЖКХ, замена устаревшего лифтового оборудования в жилых домах.

Стоит отметить очень важное для населения республики обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства, в первую очередь, участков, выделенных многодетным семьям. Здесь государство окажет реальную поддержку льготным категориям граждан.

Кстати, в рамках программы также разработана проектно-сметная документация на строительство 32 объектов водоснабжения.

Какая работа в рамках программы была выполнена в 2020 году?

Юрий Зайцев: В прошлом году индивидуальная программа стартовала достаточно успешно. ИПР предусматривает подготовку проектно-сметной документации примерно по 50 объектам, по 44 из них уже имеется ПСД с положительным экспертным заключением, по шести остальным проекты готовятся. Важно понимать, что они закладывают базис для индивидуальной программы. В 2021 году после решения вопросов с источниками финансирования начнем строительство сразу нескольких объектов.

В рамках программы в республику в минувшем году поступило 54 единицы техники для жилищно-коммунального хозяйства. Она была оперативно распределена по всем муниципалитетам, также транспорт передан в МУП "Элиставодоканал", АО "Энергосервис", ООО "Спецавтохозяйство", что было особенно актуально в условиях наступившей зимы с ее снегопадами и гололедом. Техника самая разная: экскаваторы, бульдозеры, автокраны, водовозы, погрузчики, вакуумные машины.

Что касается лифтов, отработавших 25-летний нормативный срок, то в 2020 году было заменено 40 подъемников в 15 многоквартирных домах Элисты.

Важным инструментом в рамках ИПР и выстраивания инвестиционной политики региона стали созданные в прошлом году Фонд развития Республики Калмыкия и Фонд развития промышленности Республики Калмыкия для государственной поддержки инвестиционных и инновационных проектов.

Не могу не поинтересоваться финансовой составляющей индивидуальной программы...

Юрий Зайцев: Финансирование индивидуальной программы на 2020 - 2024 годы превышает пять миллиардов рублей. Калмыкия заключила соглашения с федеральными министерствами о межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение. Проводится планомерная работа по включению строительства объектов ИПР в национальные проекты, федеральные адресные инвестиционные программы. Продолжаем совершенствовать нормативную базу для режима благоприятствования потенциальным инвесторам, предоставления им налоговых преференций.

Полномасштабная реализация индивидуальной программы даст толчок развитию экономики и социальной сферы Калмыкии, позволит создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности, повысит инвестиционную привлекательность региона и позитивно скажется на повышении качества жизни населения.