Льготная ипотека в 2020 году вызвала рост спроса и, соответственно, цен на жилье: на юге России квартиры на первичном рынке подорожали более чем на 15 процентов. При этом покупку недвижимости, особенно в приморских городах, в прошлом году многие рассматривали как наиболее выгодный вариант вложения средств. Однако, по мнению экспертов, в ближайшее время рост цен на жилье замедлится, а ко второму полугодию 2021 года может и вовсе остановиться, даже при условии продления программы льготной ипотеки после 1 июля.

Домик у моря

По данным Краснодарстата, цена на квартиры в новостройках Кубани в четвертом квартале 2020 года выросла на 16,7 процента, до 58 630 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость строительства квадратного метра в многоэтажках к концу года составила 51 985 рублей (в тот же период 2019 года - 47 385 рублей).

При этом Краснодарский край в прошлом году стал лидером среди южных регионов по количеству ипотечных кредитов. По данным Сбербанка, в регионе более 36 тысяч семей приобрели жилье в ипотеку на общую сумму более 76,7 миллиарда рублей. Второй показатель у Ростовской области, где оформили свыше 19,7 тысячи кредитов на 35,6 миллиарда рублей. В общей сложности на юге страны рост ипотечного кредитования составил около 48 процентов.

Генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько оценивает подорожание жилой недвижимости в 2020 году в среднем на 15 - 18 процентов.

- Это довольно значимый рост, которого не было уже несколько лет. Причина не только в льготной ипотеке, не стоит забывать и о том, что на юге России, где есть сегмент курортного жилья, традиционно высок инвестиционный спрос. В 2020 году резко повысилась перспектива инвестирования в недвижимость, этот сегмент стал демонстрировать высокую динамику цены, на этом можно хорошо заработать. Одновременно произошло снижение ставок по банковским депозитам и облигациям, это вызвало перетекание некоторой части инвесторов с банковской сферы на рынок недвижимости, - рассказал "РГ" Илья Володько.

Вынуждены подтягиваться

Продажа жилья и цены на него росли и в "некурортных" регионах юга страны. Как признались "РГ" в крупной строительной компании, работающей в Ростовской области, в прошлом году было продано примерно на 43 процента больше квартир в новостройках, чем в 2019-м. При этом по стоимости квадратного метра регион занял второе место в Южном федеральном округе. Как рассказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова, стоимость квартир на первичном рынке в прошлом году возросла в среднем на четыре с половиной процента, элитная недвижимость и жилье улучшенной планировки подорожало более чем на шесть процентов. При этом в связи с пандемией покупатели теперь отдают предпочтение квартирам большей площади и с балконом, а также домам за городом.

Подросли цены на жилье и в Волгоградской области. По данным застройщиков, в отдельных случаях увеличение цены составляло 15 процентов по сравнению с предыдущим годом.

- Но даже это не компенсировало роста цен на стройматериалы и транспортные расходы, который составил около 40 процентов за последние года четыре. Растет цена на цемент, арматуру, дорожает рабочая сила. В основном рабочие сейчас стремятся в те регионы, где выше доходы: в Москву, Питер, Казань, внутри нашего округа - в Краснодарский край и Ростов, где маржинальность рынка выше. И вслед за ними такие регионы, как Волгоградская область, вынуждены тоже подтягивать цены, - сказал генеральный директор работающей в регионе строительной компании Алексей Цуканов.

По его словам, на подорожание отчасти повлиял и переход на новую систему расчетов через эскроу-счета. Теперь застройщики вынуждены работать за счет собственных или заемных средств, а деньги дольщиков могут получить только после сдачи дома в эксплуатацию.

- Сейчас мы привлекаем средства на счета эскроу, а получаем деньги под проценты у банка. Это в любом случае дополнительная финансовая нагрузка, пусть и не очень значительная. Все это также отражается на конечной стоимости жилья, - пояснил Алексей Цуканов.

Ипотечные надежды

Спрос на новое жилье в прошлом году удерживался благодаря льготной ипотеке под шесть с половиной процентов, введенной как антикризисная мера на период пандемии коронавируса.

"Как только эта возможность появилась, у нас были быстро раскуплены все квартиры в уже построенных домах", - сказали "РГ" в ростовском строительном концерне.

- Льготная ипотека очень помогла в прошлом году, без нее рынок мог просто провалиться. Конечно, мы рассчитываем на ее продление, если этого не случится, в строительной сфере региона можно ожидать новой череды банкротств, - уверен Алексей Цуканов.

Пока что программа льготной ипотеки продлена до 1 июля и остается основным драйвером роста рынка недвижимости. О дальнейшей судьбе программы ведутся споры на уровне правительства РФ и Центробанка.

- Многие люди ищут возможность купить квартиру до лета, а строительные компании этим пользуются, - объяснила менеджер аксайской фирмы Екатерина Полякова.

По мнению экспертов, льготная ипотека должна быть продлена, причем во всех российских регионах (сейчас предлагается не продлевать программу там, где зафиксирован слишком большой рост цен на жилье).

- Я уверен, что к апрелю-маю, когда будет приниматься решение о судьбе льготной ипотеки, станет очевидно, что другого варианта просто нет. Льготная ипотека не дает рынку упасть. Если ее отменят с 1 июля, спрос может резко снизиться, и тогда начнутся системные проблемы в отрасли, - сказал эксперт.

Однако, по словам Ильи Володько, даже при продлении ипотечных льгот цены на жилье в этом году не так поднимутся, как в прошлом.

- Потенциал роста не бесконечен, доходы населения не растут с 2013 года. И как бы ни была выгодна ипотека, бесконечно поддерживать спрос она не сможет. Кроме того, многие застройщики среагировали на растущий спрос и в третьем-четвертом квартале начали новые проекты, то есть предложение на рынке жилья тоже понемногу растет. Поэтому максимальная отметка, которую можно прогнозировать, - семь-восемь процентов. Причем этот рост, скорее всего, произойдет в первом полугодии, а со второго мы будем наблюдать фиксацию всех показателей, - убежден Илья Володько.

Кстати

В 2020 году в Ростовской области спрос на покупку загородных домов вырос на 27 процентов, а в целом по стране - на 49.

- Ажиотаж на рынке недвижимости на протяжении прошлого года прослеживался и в категории загородного жилья. Интерес к долгосрочной аренде также повысился на 4 процента, - говорится в исследовании "Авито недвижимость".

При этом цены на дома и коттеджи в пригороде в Ростовской области выросли на четыре процента, стоимость аренды по сравнению с прошлым годом не изменилась. Примечательно, что в среднем по России аренда загородного жилья стала на 56 процентов дороже, чем год назад, а стоимость покупки выросла на три процента.