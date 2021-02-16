На Кубани сотрудников ДПС заподозрили во взятках через посредников

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю расследует уголовное дело в отношении шестерых сотрудников ДПС Горячего Ключа и четверых гражданских лиц.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-полицейских подозревают в систематическом получении взяток и участии в преступном сообществе, а их сообщников - в посредничестве.

- По данным следствия, в 2018 году командир взвода ДПС создал и возглавил преступное сообщество, в которое вовлек ряд своих подчиненных. В качестве посредников в организованную группу вовлекли четырех мужчин, двое из которых ранее занимали должности инспекторов ДПС ГИБДД в различных районах края, - говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Подозреваемые разработали схему. Посредников они отправляли с видеокамерами на дорогу, ведущую на Черноморское побережье. Там они скрытно фиксировали нарушения правил дорожного движения и передавали сотрудникам ДПС. Позже те останавливали водителей и показывая им записи предлагали "замять ситуацию на месте", не привлекая к административной ответственности. Деньги водителям говорили перечислять на банковскую карту одного из сообщников, а потом распределяли между всеми участниками преступной группы.

С мая 2018 года по сентябрь 2020 года на эту карту поступило почти 6,5 миллиона рублей взяток. Злоумышленников удалось вычислить сотрудникам собственной безопасности МВД РФ по Краснодарскому краю. Сейчас все подозреваемые уволены из Госавтоинспекции и задержаны, уточнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе полиции. Уголовные дела против них объединены в одно производство. Следователи собирают улики и проверяют причастность бывших дорожных полицейских к другим преступлениям.