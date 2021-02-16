С 1 февраля крымские предприниматели, чей бизнес пострадал из-за ограничений во время пандемии коронавируса, могут подать заявку на получение субсидии. На нее имеют право претендовать организации и ИП, которые занимаются производством продуктов питания, осуществляют пассажирские перевозки, работают в общепите, в сфере культуры, развлечений и спорта, в туризме и других отраслях. При этом субсидия не полагается организациям дополнительного образования: частным детским садам, репетиторским центрам, танцевальным студиям и другим. По словам предпринимателей, занятых в этой сфере, они несут убытки, у многих бизнес оказался на грани закрытия.

Индивидуальный предприниматель, руководитель симферопольской детской танцевальной студии Елена К. при регистрации в качестве основного вида деятельности (ОКВЭД) указала "Дополнительное образование". Теперь потери из-за пандемии она не может компенсировать даже частично: в список пострадавших отраслей попала "Деятельность танцплощадок, дискотек и школ танцев", а допобразование - нет.

С 23 по 1 июля занятия в танцевальной студии велись только в онлайн-режиме. На такой формат согласились менее половины детей, для них предприниматель установила минимальную стоимость, чтобы было чем оплатить аренду помещения. Зал на 100 квадратных метров ежемесячно обходится в 60 тысяч рублей. Арендодатель пошел на уступки и снизил плату за апрель и май на 50 процентов, но при резко упавших доходах и эти средства было сложно найти.

- Нам разрешили работать с 1 июля. Но в нашей сфере июль-август - это мертвый сезон, дети уходят на каникулы. Обычно на эти месяцы мы заранее готовили "подушку безопасности", но в прошлом году из-за простоя сбережений не осталось. В сентябре снова начался рост заболеваемости коронавирусом, многие дети оказались на карантине из-за болезни родственников. А с 24 декабря по 1 февраля детские секции снова закрылись. Кроме того, действует запрет на массовые мероприятия, который отрицательно сказался на мотивации детей: им не интересно просто заниматься, они хотят выступать и участвовать в конкурсах. В итоге я потеряла примерно 30 процентов учеников. Но за аренду все рано надо платить полностью, - рассказывает Елена.

В такой ситуации оказались многие предприниматели. В том числе те, кто за счет платных услуг компенсирует серьезную социальную нагрузку.

В центре искусств, которым руководит Евгения Гарькавая, бесплатно занимаются почти 200 человек, это дети из социально незащищенных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас родители воспитанников просят правительство помочь центру, чтобы он не закрылся.

- У меня только аренда 400 тысяч рублей в месяц, расходы на зарплату сотрудникам еще больше. Мы и раньше были на грани выживания, но сейчас стало намного сложнее. Пять месяцев не работали, наш арендодатель дал нам два месяца каникул, но за три нужно заплатить, с марта у нас долги перед подрядчиками, - говорит Евгения Гарькавая.

Репетиторский центр для школьников индивидуального предпринимателя Елены Антонюк тоже не получит субсидию. Причина та же: ОКВЭД "Дополнительное образование" не попал в список.

- Мы работаем с 2009 года, и прошлый год стал для нас очень тяжелым из-за пандемии. Центр закрылся в конце марта, с 1 июля нам разрешили работать, но летом у школьников каникулы и центр они не посещают. С 1 сентября возобновить работу в полном объеме не получилось: платежеспособность родителей за время пандемии снизилась. Мы по максимуму сохранили преподавательский состав, исправно оплачивали аренду, с марта по июль нам ее снизили на 50 процентов. В среднем аренда таких центров - по 100 тысяч рублей в месяц. Чтобы сохранить работу, многие предприниматели вынуждены были брать кредиты, - поясняет Елена Антонюк.

Предприниматели обратились в министерство экономического развития РК и в министерство образования и науки с просьбой включить "Дополнительное образование" в список пострадавших отраслей. Как сообщили "РГ" в крымском правительстве, никаких нарушений со стороны региональных министерств нет: организации дополнительного образования не попали в реестр получателей субсидии, поскольку студиям и репетиторским центрам разрешили работать дистанционно, а частные детсады и вовсе не закрывались.

- Частные студии, безусловно, оказались в более сложном положении, чем бюджетные организации в этой сфере. Но выделить их, чтобы дать субсидию, невозможно по регламенту, - сказал представитель крымского правительства.

Кстати

Региональная субсидия предпринимателям, пострадавшим от ограничений в период пандемии, выплачивается из расчета 12130 рублей на каждого работника за шесть месяцев, с июня по декабрь 2020 года. Подать на нее заявку необходимо до 31 марта на портале правительства РК. В 2020 году в Крыму 21 тысяча предпринимателей, пострадавших от пандемии, получили региональные субсидии за апрель и май на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.