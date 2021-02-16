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16.02.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали 19 авиарейсов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба аэропорта Краснодар Фото: Пресс-служба аэропорта Краснодар
Фото: Пресс-служба аэропорта Краснодар

Сильнейший снегопад, обрушившийся на Краснодар утром 16 февраля, ограничил работу воздушной гавани города. Из-за непогоды задержаны 19 авиарейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Фото: iStock
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Это связано с тем, что аэропорт оказался почти в центре циклона, и снег полностью завалил взлетно-посадочную полосу. Сейчас ведется ее расчистка. По прогнозу, ливневый снегопад продлится весь день. На данный момент аэропорт продлил ограничения в своей работе до 14.30. Это значит, что приниматься и вылетать лайнеры не будут до разрешения диспетчеров.

Сообщается также, что утром в Краснодаре не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы три рейса. Самолеты авиакомпаний "Азимут" из Уфы и "Победа" из Москвы (Внуково) - отправились в Минеральные воды. А лайнер авиакомпании S7, летевший из Новосибирска был вынужден приземлиться в Ростове-на-Дону.

Также сообщается, что, несмотря на объявленные до 14.30 ограничения, готовятся к вылету четыре авиарейса: авиакомпании "Азимут" - в Брянск, "Руслайн" - в Архангельск, "Газпромавиа" - в Белоярский и "Ямал" - в Новый Уренгой. Предварительное время их вылета назначено в промежутке между 10.30 и 12.00 часами - в зависимости от погоды. Однако, в случае усиления снегопада, названные рейсы могут вновь отменить.

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