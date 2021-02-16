В Краснодаре из-за снегопада сошел с рельсов трамвай

В Краснодаре снегопад стал одной из причин схода с рельсов трамвая, который двигался по маршруту № 2, сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно -троллейбусного управления (КТТУ). Инцидент произошел в 13.55 и привел к остановке движения по маршруту на 1,2 часа.

"У трамвая во время эксплуатации обнаружили техническую неисправность, и его требовалось отбуксировать в тупик, чтобы провести ремонт, - сообщили в пресс-службе КТТУ. - Однако, из-за непогоды территория оказалось засыпана снегом, который мешал движению и поэтому при попытке буксировки трамвай сошел с рельсов".

В учреждении добавили, что трамвай являлся сдвоенным вагоном, а при происшествии никто не пострадал.

Из-за снегопада также приостанавливалось движение трамваев в нескольких других районах города. Причиной являлись ДТП или наезды автомобилей на рельсы, что мешало ходу вагонов. Однако, почти везде график работы быстро удалось восстановить.