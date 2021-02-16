В Краснодаре из-за снегопада сошел с рельсов трамвай

Новости

Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества 16:32
В Москве предложили ограничить движение фур во время сильных снегопадов 16:21
Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура 16:14
В "Векторе" подтвердили, что российские вакцины защищают от британского штамма 16:04
Студия Disney не отменяла трилогию "Звёздных войн" Райана Джонсона 15:59
Госдума поддержала проект о наделении тренеров статусом педагогов 15:57
Госдума поддержала поправки в закон о персональных данных 15:56
Курс биткоина впервые в истории превысил 50 тысяч долларов 15:53
В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером 15:50
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе 15:32
Мишустин выделил более 49 млрд рублей на спецвыплаты медикам 15:31
Япония предложит иностранным дипломатам привиться от коронавируса 15:23
Виктор Фисенко назначен первым замглавы Минздрава 15:09
Медведев призвал обратить внимание на проблему этнических анклавов 14:57
В Киеве заявили, что "вынуждены" импортировать электроэнергию из РФ 14:50
Фильм "Девятаев" про побег советского летчика из плена выйдет 29 апреля 14:46
Путин оценил идею сделать Комсомольск-на-Амуре "Городом трудовой доблести" 14:32
Медведев призвал уделить внимание вакцинации мигрантов 14:29
В Москве выделили полмиллиарда рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями 14:27
"Спутник V" и "ЭпиВакКорона" проверили на британском штамме COVID-19 14:22
Швейцарцы нашли в парикмахерских приют от одиночества 14:14
Разъяснены правила возврата иностранных студентов на учебу в РФ 14:12
Медведев предложил упростить оформление документов для иностранных специалистов 14:10
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на колбасу 14:08
Песков заявил о недопустимости оскорбления ветеранов 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре из-за снегопада сошел с рельсов трамвай

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре снегопад стал одной из причин схода с рельсов трамвая, который двигался по маршруту № 2, сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно -троллейбусного управления (КТТУ). Инцидент произошел в 13.55 и привел к остановке движения по маршруту на 1,2 часа.

На Кубани из-за снегопада остановили движение поездов и грузовиков

"У трамвая во время эксплуатации обнаружили техническую неисправность, и его требовалось отбуксировать в тупик, чтобы провести ремонт, - сообщили в пресс-службе КТТУ. - Однако, из-за непогоды территория оказалось засыпана снегом, который мешал движению и поэтому при попытке буксировки трамвай сошел с рельсов".

В учреждении добавили, что трамвай являлся сдвоенным вагоном, а при происшествии никто не пострадал.

Из-за снегопада также приостанавливалось движение трамваев в нескольких других районах города. Причиной являлись ДТП или наезды автомобилей на рельсы, что мешало ходу вагонов. Однако, почти везде график работы быстро удалось восстановить.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
Мишустин открыл въезд в Россию гражданам Греции и Сингапура
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на колбасу
ВОЗ определила четыре версии происхождения коронавируса
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи