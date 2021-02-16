В Крыму и Татарстане задержаны финансисты запрещенного "ИГ"

ФСБ и Росфинмониторинг изобличили в Крыму и Татарстане группу граждан, которые собирали деньги для финансирования террористической организации под видом благотворительных взносов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Речь идет о финансировании международной террористической организации "Исламское государство", которая запрещена в РФ по решению Верховного суда еще в 2014 году.

По версии следствия, спонсоры террористов собирали деньги с 2015 по 2019 года. Для этого они создали в интернете сообщество, с помощью которого аккумулировали деньги якобы на благотворительную помощь нуждающимся. На самом же деле перекачивали деньги за границу на нужды боевиков.

В качестве доказательств вины задержанных ФСБ называет изъятые во время обысков в домах средства связи, компьютерная техника, магнитные носители информации и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.