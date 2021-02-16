В Ростовской области резко увеличилось количество обращений в Банк России с жалобами на нарушения прав потребителей финансовых услуг. По предварительным оценкам, в минувшем году от жителей региона поступило около 7000 таких обращений, на тысячу больше, чем в 2019-м. Примечательно, что на характер этих жалоб повлияла пандемия коронавируса.

Как рассказала управляющая региональным отделением Банка России Наталья Леонтьева, в обращениях жителей региона появились новые темы, связанные, например, с отказом банков в предоставлении кредитных каникул и реструктуризации кредитов для заемщиков, заболевших COVID-19. Также дончане жаловались на проблемы и сбои в автоматизированной информационной системе ОСАГО.

Участились жалобы на брокеров. Специалисты связывают это со снижением банковских ставок и перетеканием средств бывших вкладчиков на фондовый рынок. В результате неопытные новички вынуждены оперировать сложными структурными инвестиционными инструментами, в которых не всегда может разобраться даже специалист.

Более трети всех жалоб жителей Ростовской области связано с потребительским кредитованием, более 800 - с деятельностью микрофинансовых организаций. Примерно столько же обращений так или иначе касается страхового рынка. Около 80 процентов - ОСАГО. В основном речь идет о неправильном применении коэффициента бонус-малус.

Часто дончане возмущались и навязыванием финансовыми организациями дополнительных услуг. Подобных обращений поступило свыше 300, на треть больше, чем в прошлом году. Как оказалось, дополнительные услуги, например, страховку, юридическое обслуживание, СМС-оповещение чаще всего навязывают при оформлении кредитного договора и договора займа.

- По закону заемщик не обязан при получении кредита или займа соглашаться на дополнительные платные услуги, в том числе страховать свою жизнь, здоровье или гражданскую ответственность. При этом отказать в выдаче кредита только потому, что человек не хочет оплачивать страховку, нельзя, - отмечает Наталья Леонтьева.

Однако следует учитывать, что и кредитор не обязан предоставлять заем без страховки с сохранением той же процентной ставки и на тех же условиях, которые предоставляются при оформлении страхования. Но заемщик должен знать: от навязанных услуг можно отказаться в течение 14 дней, в так называемый период охлаждения. Раньше такое правило распространялось только на индивидуальные договоры, заключенные между клиентом и страховой организацией, если заемщик присоединялся к коллективному договору между банком и страховщиком, оно не действовало. Но с сентября 2020 года ситуация изменилась.

По мнению экспертов, одной из причин увеличившегося количества жалоб, поступающих в ЦБ из Ростовской области, вполне могло стать повышение уровня знаний заемщиков о своих правах. Например, во время недавнего всероссийского онлайн-зачета по финграмотности Ростовская область вошла в топ-3 регионов по активности участвовавших в нем жителей. Дончане предприняли 25,5 тысячи попыток пройти тестирование. При этом более 57 процентов (14,6 тысячи) этих попыток оказались успешными.