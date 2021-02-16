В Севастополе разрешили заполнять зрительные залы на 50 процентов

В Севастополе разрешили увеличить заполняемость залов театров и кинотеатров до 50 процентов. Решение принято сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

- С учетом того, что уже вторую неделю не ухудшается эпидемиологическая ситуация, предлагаю увеличить заполняемость залов театров и кинотеатров до 50 процентов, - сказал губернатор города Михаил Развожаев. - Это позволит сохранить социальную дистанцию между зрителями, а учреждения смогут провести праздничные показы в честь 23 февраля в более расширенном формате.

Аналогично увеличено допустимое число зрителей спортивных соревнований, которые проводятся в закрытых помещениях.

Напомним, в 1 февраля в Севастополе разрешили открыться театрам и кинотеатрам с учетом продажи 30 процентов билетов. По словам начальника городского управления культурной политики и развития искусства Анжелы Сумаковой, в кинотеатрах между сеансами устраивают 30-минутные перерывы, во время которых проводится влажная уборка, обработка поверхностей и проветривание. А в театрах проходит не более одного спектакля в день.

В Севастополе до конца февраля продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В торговых объектах и транспорте сохраняется масочный режим.