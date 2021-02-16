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16.02.2021 14:10

За барана и борону

Открытия волгоградских ученых оценили грантами и премиями
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 32(8383)
В Волгограде научным коллективам вручили гранты и премии по итогам областных конкурсов прошлого года. Десять научных команд получили гранты по 500 тысяч рублей, авторам пяти работ дали премии в размере 200 тысяч рублей. Были отмечены актуальные для современной экономики региона разработки в сельском хозяйстве, промышленности, а также медицине.

Одним из лауреатов стал селекционно-генетический центр по разведению овец эдильбаевской породы.

- Мы разработали новый тип, который отличается высокой продуктивностью, скороспелостью молодняка и приспособленностью к нашему засушливому климату, - рассказывает директор центра Ерагый Гишларкаев. - География поставок широка: от Владивостока до Калининграда. Генетический потенциал породы мы уже раскрыли, но совершенству нет предела. Мы работали семь лет, для выведения потребовалось семь поколений животных.

Фото: Из архива Антона Нижникова
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По инструкции Минсельхоза России, полуторагодовалый баран-производитель должен весить 75 килограммов, а взрослый (от 2,5 года) - 95. Эдильбаевские имеют в этом возрасте массу 90 и 180 кило соответственно. Специалисты называют это "высокой конверсией корма в продукцию". Это как в известной поговорке "не в коня корм", только наоборот.

Фермерам, которые уже готовятся к пахоте, хороший подарок приготовили ученые аграрного университета. Они сконструировали машины, которые экономят ресурсы и обрабатывают почву лучше, чем старые механизмы.

- Обычный отвальный плуг просто переворачивает почву. А этот переворачивает верхний слой, а на глубине рыхлит. Получается более глубокая обработка. Экономический эффект существенный: на 25 - 30 процентов меньше требуется дизельного топлива, производительность труда увеличивается на 15 - 20 процентов, - объяснил научный руководитель проекта Алексей Овчинников.

В рыхлом слое собирается влага, которая нужна растениям. Это важно на засушливом юге. Вообще подсчитано, что научное сопровождение возделывания культур позволяет спасти от 30 до 80 процентов урожая. Некоторые плуги уже используются, другие еще дорабатывают. Первыми чудо-технику получают волгоградские аграрии.

Отмечены и разработки волгоградских ученых в медицине, ставшие особенно актуальными в пандемию коронавируса. Целью исследования является получение лекарства, которое будет избавлять от последствий инфекции: от патологии сердца, почек, головного мозга.

- Мы выиграли грант на фармакологические исследования. На разных этапах работали команды физиологов, химиков, фармакологов. Сейчас у нас занимаются этим проектом около десяти человек, - говорит заместитель директора Волгоградского медицинского научного центра Дмитрий Яковлев. - У нас уже есть обнадеживающие данные в процессе поиска новых молекул, не существовавших ранее. Они могут быть основой для инновационных лекарственных средств.

Актуальность работы волгоградских ученых отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.

- Мы являемся свидетелями того, как системная работа российской науки определяет устойчивость экономики. Так, на протяжении трех лет индустриальное производство составляет больше триллиона рублей. Валовый региональный продукт - около 920 - 930 миллиардов рублей. Без научных разработок это было бы невозможно, - отметил он.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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