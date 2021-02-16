В Волгограде при пожаре на рынке погибла женщина

В Волгограде под завалами после крупного пожара на Качинском рынке обнаружили тело погибшего человека. Об этом "РГ" рассказали в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании торговых павильонов поступило в дежурную службу в 14 часов. Пожарные оперативно выехали на место.

Были эвакуированы около 150 работников рынка и покупателей. Огонь, полыхавший на площади почти две тысячи квадратных метров, удалось потушить в течение сорока минут.

Под завалами одной из построек нашли тело погибшей женщины.