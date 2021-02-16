В среднеахтубинском районе Волгоградской области работает крупнейший в России комплекс, где выращивают рассаду овощных культур. За год здесь получают до 60 миллионов корней. На предприятии реализуют инвестиционный проект, который позволит увеличить производственную мощность почти в пять раз и получать рассаду с более высокой приживаемостью.

В стеклянных павильонах создано шесть климатических зон: одним растениям нужно больше света и тепла, другим - влаги, а третьим - всего понемногу. Каждому ростку здесь не только обеспечивают индивидуальный подход, но и делают прививки. Для России эта технология пока необычна. Но, например, в Европе уже 99 процентов помидоров и 90 процентов арбузов выращивают именно таким способом, и урожай получается больше.

- Мы прививаем один сорт, дающий хорошие плоды, к другому - с крепкой корневой системой. Два стебля соединяем специальными конусообразными клипсами. Благодаря им процент приживаемости повышается, - рассказывает агроном Полина Алексашенкова.

Полина еще учится в магистратуре. Здесь вообще немало молодых специалистов, приехавших работать из районов области. Прививками занимаются в основном женщины. Всего на предприятии трудятся больше ста человек.

После "операции" растение обязательно увлажняют, для этого у каждой работницы есть специальный сифон. Хорошим показателем считается приживаемость 70 процентов корней, самым опытным сотрудницам этот показатель удается довести до 92 процентов.

Пока все прививки делаются вручную, около тысячи за смену. Но скоро за дело возьмется робот, который сможет выполнять почти такое же количество операций за час. При этом ожидается, что приживаемость поднимется до 95 процентов: машина анализирует толщину стеблей и быстро подбирает одинаковые для лучшего совпадения каналов сосудистой системы. Впрочем, сокращать штат из-за автоматизации не планируют, наоборот, собираются принять еще человек тридцать: мощности комплекса будут расти, а значит, работы станет больше.

Привитое растение похоже на математическую дробь с числителем и знаменателем. Только тут верхняя часть называется привой, а нижняя - подвой. Подвой работает как насос, забирая максимум влаги и питательных веществ из субстрата или земли. А привой отвечает за размер, цвет и вкус плода. Такая рассада особенно рекомендуется для бедных почв, на которых обычные культуры плохо приживаются и чахнут.

Прививают огурцы и помидоры, самые популярные у фермеров культуры, а также арбузы. Всего в рассадном комплексе выращивают 16 культур: перец, баклажаны, сельдерей, бахчевые, лук, разные виды капусты, салат.

- Один из голландских поставщиков сказал, что мы здесь за пять прошли лет путь, который среднестатистический западный рассадный комплекс проходит лет за 70: от примитивного "туннеля" (теплицы туннельного типа) до роботизации, - отмечает директор рассадного комплекса Ирина Мурашова. - Прививка повышает урожайность, дает возможность применять меньше пестицидов. Потребитель получает экологически чистую продукцию.

По ее словам, волгоградское предприятие - фактически пионер рынка овощной рассады в нашей стране. До сих производители овощей, как правило, занимались подготовкой посадочного материала самостоятельно.

- Сама идея потребления чужой рассады является новаторской. Мы объясняем производителям, что разделение труда им выгодно. Они могут сфокусироваться на основной продукции и сэкономить на содержании непрофильных теплиц, - говорит Ирина Мурашова.

В инновационную технологию получения рассады компания инвестировала 550 миллионов рублей, из которых 70 процентов - государственный льготный кредит под три процента годовых. На эти деньги проложили газовые сети, ввели в эксплуатацию блочно-модульную котельную, провели дополнительную ветку электроснабжения. Отапливаемых теплиц стало больше, три гектара. Теперь здесь есть камеры проращивания, система орошения, конвейеры для погрузки-разгрузки. Предстоит завершить реконструкцию сервисной зоны и смонтировать логистическую линию.

В апреле предприятие выйдет на проектную мощность: 290 миллионов корней рассады для открытого грунта в год. Этого хватит для выращивания овощей на 10 - 12 тысячах гектаров. Здесь же получают рассаду для тепличных овощей: 6,5 миллиона корней достаточно для 260 гектаров теплиц.

Вернуть вложения изначально предполагалось за пять лет, но из-за роста курса евро срок увеличился до семи-восьми лет. При этом в компании уже есть планы дальнейшего развития: следующим шагом должно стать строительство еще пяти гектаров теплиц под рассаду для профессиональных тепличных комплексов.

Уже сейчас у предприятия около сотни клиентов из 17 регионов страны, прежде всего в Южном федеральном округе. Заключили и экспортные контракты с фирмами в Армении и Беларуси.

Успели познакомиться с инновационной рассадой и многие местные фермеры. Однако вполне плодородная южная почва не дала оценить всех преимуществ новинки.

- Я тоже выращиваю рассаду и особой разницы с привитой не заметил. Возможно, она лучше проявляет себя в неблагоприятных условиях: при низкой температуре, на бедной почве, - поделился соображениями глава КФХ Павел Ермолаев.