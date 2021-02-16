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16.02.2021 13:52

Деньги для софта

В Волгограде привлекают первый льготный заем на цифровизацию
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 32(8383)
Волгоградский завод нефтяного машиностроения внедряет отечественный комплекс управления инженерными данными. Для реализации проекта предприятие рассчитывает привлечь первый в регионе льготный заем на цифровизацию производства.

На предприятии ожидают, что новое программное обеспечение для инженеров и конструкторов повысит точность проектирования, ускорит производственный процесс, а также обеспечит защиту информации.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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- Мы надеемся на сокращение времени и минимизацию конструктивных ошибок, что повысит производительность труда. Общая программа цифровизации затронет все подразделения. Например, сегодня на изготовление коксовой камеры (оборудования для выработки кокса из тяжелых нефтяных остатков) требуется до полутора лет. Значительная часть времени уходит на согласование документации. Изменение программного обеспечения позволит сократить этот процесс до полутора месяцев. Для трубопроводной арматуры это влияние будет менее заметно, но в любом случае наша конкурентоспособность вырастет, - рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию предприятия Максим Степанов.

В частности, комплекс планируют использовать в 3D-компоновке шаровых кранов и емкостного оборудования для нефтегазовой промышленности. Предприятие входит в тройку крупнейших отечественных производителей этой продукции, география поставок - от Калининграда до Сахалина. По данным администрации региона, усовершенствованная технология позволит заводу увеличить прибыль от реализации продукции как минимум до 368 миллионов рублей.

Общий бюджет проекта - около 60 миллионов рублей. Планируется, что 25 миллионов из этой суммы выделит региональный Фонд развития промышленности в виде займа под один процент годовых сроком на пять лет. Кстати, это будет первый в регионе заем на цифровую трансформацию промышленного предприятия.

По словам генерального директора Николая Новикова, в ближайшие годы завод планирует серьезно нарастить оборот, с шести миллиардов рублей в 2020 году до 15 миллиардов к 2025-му. Сейчас здесь осваивают производство новых видов продукции, например, колонн для ветрогенераторов.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Мы планируем двигаться к перекачке нефтепродуктов, расширить линейку насосов, выйти на производство спецкранов, используемых в газовой и нефтяной промышленности. Просто пытаемся диверсифицироваться, - добавил Новиков.

По данным регионального правительства, в общей сложности за последние три года промпредприятия Волгоградской области направили на внедрение цифровых технологий около 1,8 миллиарда рублей.

- Цифровизация - это не дань моде, а необходимость, которая позволяет быть конкурентоспособными, выпускать продукцию с хорошей добавочной стоимостью, иметь высокую рентабельность. В 2020 году крупные предприятия потратили на цифровые решения более 500 миллионов рублей, в 2021-м сумма превысит 750 миллионов, - сказала председатель регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Наталья Стрельцова.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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