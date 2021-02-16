Необычно встретили Новый год по восточному календарю в единственном на Урале буддийском монастыре Шедруб Линге. Для того чтобы попасть на праздник, гостям пришлось заранее записываться на допуск в обитель. С прошлой недели в Шедруб Линге ввели особый режим: место медитации взяли под охрану сотрудники Качканарского горно-обогатительного комбината (ГОКа), чтобы сохранить святыню, не подвергая риску ее обитателей.

Монастырь на горе Качканар - одной из самых высоких уральских вершин, что в 250 километрах от Екатеринбурга, - появился в середине 90-х годов прошлого века. Основал его россиянин бывший военный Михаил Санников с соблюдением всех тибетских и монгольских канонов. Но без уведомления местных властей. О законном оформлении земельного участка ни он, ни его сподвижники тогда не задумывались, просто огородили отдаленную глухую территорию разноцветными флажками - для защиты от злых сил. И начали потихоньку возводить религиозные сооружения.

С тибетского языка название монастыря переводится как "Место практики и реализации". Реализовывались монахи по полной. Внушительную статую Будды вырезали из пенопласта, одну за другой поставили ступы (буддийские культовые сооружения). За четверть века обитель превратилась в один из центров изучения буддизма в России. Благодаря Интернету и таежной экзотике Шедруб Линг стал всемирно известен, вошел в туристические справочники Урала.

Постепенно новые выработки настолько приблизились к территории монастыря, что угроза жизни монахов из потенциальной стала реальной

Первые претензии, касающиеся юридического оформления участка, у властей возникли в 2014 году. Вскоре дело дошло до суда. Решение Фемиды было однозначным: община занимает земли незаконно, следовательно, все сооружения - самострой. В той зоне горы Качканар, где расположен монастырь, находится крупное месторождение железных руд. Как уточнили в пресс-службе ГОКа, по ФЗ "О недрах" застраивать территорию залегания полезных ископаемых нельзя. К тому же освоение месторождения - одно из перспективных направлений развития горнодобывающего предприятия.

Судебные решения точку в противостоянии не поставили, споры, быть или не быть на горе монастырю, растянулись на годы. Постепенно новые выработки настолько приблизились к территории монастыря, что угроза жизни монахов из потенциальной стала реальной: при взрывах далеко разлетаются обломки породы, ощущается сотрясение земли.

Для урегулирования конфликта по инициативе областных властей создали трехстороннюю согласительную комиссию. Результатом переговоров чиновников, промышленников и руководителей общины стал документ, согласно которому обитатели монастыря обязались покинуть его до 1 ноября 2020 года. Монахам выделили 26 миллионов рублей на переезд и строительство новой обители у подножия горы Качканар в селе Косья. Но спустя пару месяцев представители общины передумали: заявили, что оставлять нажитое и спускаться к подножию не намерены.

Дальнейшая перспектива вырисовывалась далеко не радужной: снос монастырских строений под контролем судебных приставов. Однако вместо нашествия бульдозеров начались новые переговоры, и в начале февраля стороны подписали новый план примирения, предусматривающий "чартерный" характер посещения буддийской обители как служителями общины, так и гостями.

- Найти максимальный компромисс - задача номер один. Четыре первых дня недели в монастыре никого нет, и ГОК спокойно проводит взрывные работы, не думая о последствиях. А в пятницу, субботу и воскресенье буддисты занимаются своей деятельностью, - пояснил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Чтобы в рабочие будни в Шедруб Линг не пробрались вандалы, буддисты передали культовые сооружения под охрану сотрудников предприятия. Все как положено: с описью, протоколом и фотографированием объектов. Да и в выходные попасть в монастырь можно только по предварительной записи на сайте монастыря. В общине надеются, что новый формат не станет преградой ни для паломников, ни для туристов, ведь ежегодно горную обитель посещали до полутысячи человек.