Из Екатеринбурга вылетел первый чартерный рейс в Турцию

Сегодня утром из екатеринбургского аэропорта Кольцово в турецкую Анталью вылетел чартер - первый после возобновления международного авиасообщения.

"Рейсы на популярный курорт с 16 февраля выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам", - сообщил Андрей Клименских, директор по стратегическим коммуникациям уральского авиаузла.

На борту находились 192 пассажиров, самолет поднялся в воздух в 07:38 по местному времени. Следующий рейс запланирован на 19 февраля на 04:55, а с 23 числа полеты станут еженедельными. "В расписании возможны изменения: информацию о рейсах и стоимость перелета нужно уточнять в авиакомпании и у туроператоров", - подчеркнули в Кольцово.

Анталья, кстати, самое популярное среди свердловчан зарубежное направление: в 2019 году пассажиропоток на нем превысил 687 тысяч человек.

В Кольцово, напомним, действуют усиленные меры профилактики распространению коронавирусной инфекции, работает три пункта тестирования на COVID-19.

Между тем

Ранее "Уральские авиалинии" также заявили о возобновлении полетов за рубеж. В частности, открыта продажа билетов на Кипр (прямые рейсы до Ларнаки будут выполняться с 7 марта по воскресеньям, а с конца апреля планируется увеличение до двух раз в неделю), и в Дубай (до конца марта - по воскресеньям, далее возможно до четырех раз в неделю).