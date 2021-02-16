Новости

В Пскове в могиле нашли тысячелетние весы 09:25
Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села 09:24
В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей 09:22
Украина и Швеция признаны самыми опасными странами Европы 09:19
Пассажир аварийно севшего Ан-24 потребовал миллион из-за травмы и кошмаров 09:13
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке 09:13
В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания 09:07
В Красноярске завели дело после вооруженного конфликта в спортзале 08:45
Рио-де-Жанейро приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса 08:40
Названа частая ошибка при чистке зубов 08:37
Из Екатеринбурга вылетел первый чартерный рейс в Турцию 08:35
Скончался известный уральский политик и промышленник Анатолий Сысоев 08:23
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников 08:21
Дубль Волкова не спас "Тампу-Бэй" от поражения в матче против "Флориды" 08:16
Роскачество назвало лучший онлайн-кинотеатр 08:00
Два человека стали жертвами небывалых морозов на юге США 07:58
Эндокринолог рассказала, что ожидать после резкого отказа от сигарет 07:57
В Японии подсчитают одиноких людей 07:54
Дадонов и Зуб принесли волевую победу "Оттаве" в матче против "Торонто" 07:47
Два жителя Тобольска попали в больницу с симптомами гаффской болезни 07:36
SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink 07:33
Аномально холодная погода установилась на юге США и в Мексике 07:28
В Британии открылись первые карантинные отели 07:22
Профессор назвал главную ошибку при приготовлении гречки 07:00
Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования 07:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 08:35
Рубрика: Экономика

Из Екатеринбурга вылетел первый чартерный рейс в Турцию

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня утром из екатеринбургского аэропорта Кольцово в турецкую Анталью вылетел чартер - первый после возобновления международного авиасообщения.

"Рейсы на популярный курорт с 16 февраля выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам", - сообщил Андрей Клименских, директор по стратегическим коммуникациям уральского авиаузла.

Фото: Мустафа Далпальта/РИА Новости
Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции

На борту находились 192 пассажиров, самолет поднялся в воздух в 07:38 по местному времени. Следующий рейс запланирован на 19 февраля на 04:55, а с 23 числа полеты станут еженедельными. "В расписании возможны изменения: информацию о рейсах и стоимость перелета нужно уточнять в авиакомпании и у туроператоров", - подчеркнули в Кольцово.

Анталья, кстати, самое популярное среди свердловчан зарубежное направление: в 2019 году пассажиропоток на нем превысил 687 тысяч человек.

В Кольцово, напомним, действуют усиленные меры профилактики распространению коронавирусной инфекции, работает три пункта тестирования на COVID-19.

Между тем

Ранее "Уральские авиалинии" также заявили о возобновлении полетов за рубеж. В частности, открыта продажа билетов на Кипр (прямые рейсы до Ларнаки будут выполняться с 7 марта по воскресеньям, а с конца апреля планируется увеличение до двух раз в неделю), и в Дубай (до конца марта - по воскресеньям, далее возможно до четырех раз в неделю).

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера