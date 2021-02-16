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Рубрика: Власть

Пациент без имени

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 34(8385)
Впервые в Кургане через суд удалось восстановить имя, год и место рождения 48-летнего пациента, который попал в клинику без документов и почти ничего о себе не помнил.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мужчину нашли на железнодорожном мосту через реку Тобол в октябре 2003 года. "Скорая" привезла его в Курганскую областную психоневрологическую больницу. Он был без документов, абсолютно беспомощный: не умел читать, писать, плохо говорил, с трудом понимал, о чем его спрашивают. Знал только, как его зовут и в каком году родился. Попытки найти хоть какие-то данные о нем в Курганской области и других регионах оказались безуспешными.

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Так и жил "потеряшка" все это время в больнице. Правда, для таких людей существуют специальные психоневрологические интернаты, но без документов в учреждение не устроиться. По словам главврача Ирины Соболевой, ежегодно к ним поступает около 15 бедолаг, которые ничего о себе внятно не могут рассказать. Обычно многих удается идентифицировать. Если потерялись бабушки или дедушки, полиция через свои каналы быстро находит их близких, да и сами родственники, как правило, сразу начинают бить тревогу. У некоторых на одежду пришиты метки с адресом и номером телефона. Но что делать с теми, кого никто не ищет, а все усилия установить их личность или найти родных тщетны? Ирина Соболева обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину.

- Я, конечно, взялся за это дело - проблема очень серьезная, - говорит омбудсмен. - Люди не имеют правового статуса и вообще никак не защищены законом. То есть фактически они есть, а юридически не существуют.

Борис Шалютин в первую очередь стал выяснять, что сказано на этот счет в законе, но никаких подсказок не нашел. Не сумели дать пояснения и в госструктурах, куда направляли запросы.

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Выход подсказали, образно говоря, дети. Когда где-то находят малышей, весь алгоритм дальнейших действий прописан в законе. По сути, ситуации очень похожи.

Психоневрологическая больница подала заявление в суд об установлении факта рождения пациента и постоянного проживания его в России, так как информация о его выезде или въезде в РФ отсутствовала. Суд пошел навстречу и принял решение: мужчина родился в 00 часов 00 минут 1 января 1973 года в Кургане. Вердикт суда служит основанием для восстановления сведений в загсе. Потом "новорожденному", как полагается, выдадут свидетельство о рождении, паспорт, оформят гражданство, и его можно переводить в интернат.

Аналогичным образом установят личности и других подопечных больницы. Правда, первому пациенту повезло: он знал свое имя и год рождения. Многие даже этого не могут вспомнить. Медики дают им имя и определяют возраст.

Между тем

К сожалению, ситуация с "потеряшками" актуальна для многих субъектов РФ. Возможно, курганский опыт возвращения таких людей под защиту закона будет полезен другим регионам.

В регионах Власть Право Права человека Власть Право Личные документы Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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