На мэрию уральского города подали в суд из-за разлива нечистот

Администрации Копейска придется ответить за потоки канализации на улицах поселка Кадровик. Установлено, что причиной дурно пахнущего инцидента стал бесхозный коллектор, на который муниципалитет вопреки закону право собственности так и не оформил.

- Установлено, что 25 января в результате засора коллектора крупногабаритными бытовыми отходами произошел выход на поверхность канализационных стоков, которые на протяжении нескольких суток разливались по территории поселка в непосредственной близости от жилых домов, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Проверка показала, что участок коллектора протяженностью в три километра находится в критическом состоянии, так как введен в эксплуатацию в 1970-х годах и имеет степень износа близкую к 100 процентам. В 2019 году он постановлен на учет как бесхозяйный объект, однако до настоящего времени право муниципальной собственности на него не оформлено.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на мэрию обязанность принять бесхозный объект на баланс и провести его капремонт в течение двух лет с момента оформления в собственность. Главе Копейского городского округа внесено официальное представление с требованием ликвидировать последствия подтопления поселка нечистотами.