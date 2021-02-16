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16.02.2021 16:21
Рубрика: Происшествия

На мэрию уральского города подали в суд из-за разлива нечистот

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Администрации Копейска придется ответить за потоки канализации на улицах поселка Кадровик. Установлено, что причиной дурно пахнущего инцидента стал бесхозный коллектор, на который муниципалитет вопреки закону право собственности так и не оформил.

Фото: youtube.com
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- Установлено, что 25 января в результате засора коллектора крупногабаритными бытовыми отходами произошел выход на поверхность канализационных стоков, которые на протяжении нескольких суток разливались по территории поселка в непосредственной близости от жилых домов, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Проверка показала, что участок коллектора протяженностью в три километра находится в критическом состоянии, так как введен в эксплуатацию в 1970-х годах и имеет степень износа близкую к 100 процентам. В 2019 году он постановлен на учет как бесхозяйный объект, однако до настоящего времени право муниципальной собственности на него не оформлено.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на мэрию обязанность принять бесхозный объект на баланс и провести его капремонт в течение двух лет с момента оформления в собственность. Главе Копейского городского округа внесено официальное представление с требованием ликвидировать последствия подтопления поселка нечистотами.

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