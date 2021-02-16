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16.02.2021 16:09
Рубрика: Общество

Рецепт выживания

На Среднем Урале в сельском районе закрылась сеть муниципальных аптек
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 34(8385)
Жители сел Белоярского района едва не остались без возможности выкупить льготные лекарства. Диабетики, онкопациенты и другие уральцы, для которых ежедневный прием пилюль - жизненная необходимость, схватились за сердце, узнав, что местные власти закрывают все муниципальные аптеки.
В муниципальной аптеке работает только отдел льготных лекарств. Фото: Татьяна Андреева/РГ В муниципальной аптеке работает только отдел льготных лекарств. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В муниципальной аптеке работает только отдел льготных лекарств. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Муж только что вышел из больницы после инсульта. Врачи прописали множество препаратов, чтобы он смог восстановиться. За ним нужен постоянный уход. И куда бы я с этими рецептами тыкалась? В Екатеринбург не наездишься. А стоимость лекарств в коммерческой аптеке даже представить страшно, - поделилась с "РГ" переживаниями жительница Белоярского Елена Николаевна.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В России могут ограничить создание аптечных сетей

С Еленой мы встретились у рецептурного отдела центральной районной аптеки. Она была счастлива - без путешествий и приключений удалось получить необходимые препараты. Эту аптеку власти вынуждены были открыть, после того как сельчане устроили сход у закрытых дверей фармучреждения. Увещевания чиновников: дескать, по льготным рецептам бесплатно выдают лекарства в аптеках других городов, к примеру, в Заречном или Екатеринбурге, - действовали на людей, как красная тряпка на быка. В конце концов, чтобы не разжигать страсти, глава администрации распорядился замок снять. Но открыли только одну из восьми аптек, расположенную в самом райцентре. И то работает в ней лишь отдел для льготников. В остальных полки девственно чисты. Даже перчатки и маски не купишь.

Кризис в муниципальных аптеках района жители стали ощущать летом прошлого года. С аптечных полок стремительно исчезали лекарства. Даже самые простенькие - аспирин и валидол. Затем сотрудникам начали задерживать зарплату. Чтобы поправить дела, депутаты районной Думы решили выделить из бюджета почти три с половиной миллиона рублей на пополнение запасов медикаментов.

- Деньги ушли в никуда. Большая часть - поставщикам по накопленным долгам за предыдущие партии, а новые препараты в аптеках не появились. Сейчас в сложившейся ситуации разбирается прокуратура. Не исключено, что возбудят уголовное дело, - сообщил "РГ" председатель районной Думы Андрей Воробьев.

В прокуратуре подтверждают: нарушения выявлены, причем многочисленные, на директора сети муниципальных аптек не раз заводили административные дела. Чиновники признают, что вряд ли аптечная сеть возродится в прежнем виде, ее не готовы содержать за счет муниципального бюджета. Сейчас идут переговоры с другой государственной структурой, занимающейся фармакологией, хотят, чтобы она открыла в отдаленных селах свои аптеки. Как пообещал глава района журналистам, вопрос решится в течение двух недель. А пока жители глубинки собирают ходоков, чтобы те закупали в аптеках лекарства по спискам сразу на всю деревню.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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