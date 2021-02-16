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16.02.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

Пьяный уралец отказался покинуть самолет и ударил полицейского

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Уральское следственное управления на транспорте СК РФ разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел 6 февраля в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где пассажир напал на полицейского.

Троих авиадебоширов сняли с рейса Казань - Москва

По данным пресс-секретаря ведомства Натальи Шандровской, 43-летний житель области прилетел из Москвы. На борту он был в нетрезвом состоянии, выходить отказался. К самолету вызвали сотрудников транспортной полиции, они потребовали от мужчины прекратить хулиганить и проследовать с ними, но тот не подчинился и ударил стража порядка по лицу. Против дебошира возбудили уголовное дело.

"Расследование по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) продолжается. Следователи допросили сотрудников транспортной полиции, представителя авиакомпании, очевидцев, для определения тяжести полученных предохранителем травм назначена экспертиза", - уточнили в пресс-службе СК на транспорте.

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