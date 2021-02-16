Пьяный уралец отказался покинуть самолет и ударил полицейского

Уральское следственное управления на транспорте СК РФ разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел 6 февраля в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где пассажир напал на полицейского.

По данным пресс-секретаря ведомства Натальи Шандровской, 43-летний житель области прилетел из Москвы. На борту он был в нетрезвом состоянии, выходить отказался. К самолету вызвали сотрудников транспортной полиции, они потребовали от мужчины прекратить хулиганить и проследовать с ними, но тот не подчинился и ударил стража порядка по лицу. Против дебошира возбудили уголовное дело.

"Расследование по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) продолжается. Следователи допросили сотрудников транспортной полиции, представителя авиакомпании, очевидцев, для определения тяжести полученных предохранителем травм назначена экспертиза", - уточнили в пресс-службе СК на транспорте.