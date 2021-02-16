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16.02.2021 19:56
Рубрика: Общество

На мусор бросили нейросеть

Уральская система сортировки отходов превзошла зарубежные аналоги
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Российские ученые создали систему сортировки мусора, которая не только превосходит зарубежные образцы. У нее еще и российская специфика. Система разработана в Уральском научно-образовательном центре (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы", сформированном в рамках нацпроекта "Наука". Авторы проекта - ученые Уральского федерального университета и специалисты одного из местных предприятий.

Отметим, что сегодня в борьбе с мусором на первым план выходит его сортировка. Хотя еще недавно казалось, что методы сжигания отходов эффективны и экологичны. Такие заводы устанавливали даже в центре европейских городов. И тем не менее Совет Европы несколько лет заявил об отходе от сжигания мусора и рекомендовал прекратить финансировать строительство таких предприятий, искать более совершенные методы утилизации отходов. Дело в том, что последние исследования показали: несмотря на самые современные методы сжигания, выбросы опасны для здоровья. Поэтому ставка делается на максимальную сортировку мусора и его вторичное использование.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Став на этот путь, за рубежом созданы автоматические системы сортировки, которые научились так работать с отходами, что до финиша доходит практически пустой конвейер. Все отобрано по дороге и отправлено на вторичную переработку. Но для этого пришлось создать изощренный способ сортировки, привлекая самую современную технику и даже искусственный интеллект. Что есть что в мусоре выявляют современные видеокамеры. Но даже их возможностей недостаточно, чтобы разобраться в мусорном ассорти. Потому к работе подключается своеобразное "всевидящее око" - оптический сепаратор. Он ведет куда более тщательную сортировку, делая спектральный анализ отходов. А искусственный интеллект по заложенному в него алгоритму дает команду различным механизмам снимать, скажем, пластик или картон с ленты и отправлять в специальный бункер. Вот такая умная техника сегодня брошена на экологическую борьбу с отходами. Но когда ее попробовали испытывать на нашем отечественном мусоре, импортные мозги, как говорится, "закипели".

- Почему? Дело в том, что эта техника настроена на их "чистый, дистиллированный" мусор, который основательно отсортирован еще на стадии его сбора у населения, - говорит директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков. Действительно, там сбор мусора - это культура жизни, которая прививалась многие годы. Причем нередко довольно жесткими методами, вплоть до установки рядом с баками видеокамер и крупных штрафов за нарушения. И что же делать? Ждать, когда у соотечественников выработается привычка к раздельному сбору отходов? Уральские инженеры адаптировали системы сортировки к нынешнему менталитету. В чем суть технологии?

Наша система различает семь видов пластика, в итоге на вторичную переработку уходит 90 процентов материала

- Если совсем просто, то у нашей системы более острое зрение, чем у зарубежных аналогов, - говорит технический директор предприятия-разработчика Михаил Рябков. - К примеру, она различает семь видов пластика, а у обычных сепараторов все они "сливаются" в один. Чтобы достичь такой точности, мы установили гиперспектральную систему очень высокой чувствительности. Оптические датчики улавливают отраженный от мусорного потока свет и направляют его в систему анализа. Сигнал преобразуется в спектральную кривую, которая сообщает о виде материала. Далее сигнал подается на пневмоклапаны, где сжатый воздух "отстреливает" находку из общего потока в специальный бункер. В итоге к вторичной переработке готово 90 процентов материала. За час система способна отсортировать 8 тонн мусора. Созданный уральскими учеными сепаратор может работать с любыми бытовыми, промышленными и коммунальными отходами. Опытный образец успешно прошел все испытания, в этом году серийный вариант будет установлен на одном из уральских предприятий.

Справка "РГ"

По данным минприроды РФ, ежегодно в стране образуется более 70 млн тонн (ТКО), из них утилизируется 7 %. Более 90 % размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых более 22 тыс. На территории России размещено свыше 30 млрд тонн отходов. Полигоны ТКО и свалки занимают 4 млн га, ежегодно их площадь возрастает на 0,3 млн га. По нацпроекту "Экология" к 2024 году на переработку будут направляться 60 % ТКО. К 2022 году заработают 21,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО, к 2024 году - 37,1 млн тонн.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Юрий Медведев
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