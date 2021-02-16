Новости

Пьяный уралец отказался покинуть самолет и ударил полицейского 10:58
ФСБ опубликовала видео задержания финансистов "ИГ" в Крыму и Татарстане 10:56
В центре Москвы загорелся бизнес-центр 10:54
Названы самые популярные производители компьютеров в России 10:53
Москино открывает Киноклуб и проводит Неделю Берлинале 10:53
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга" 10:42
В московском метро мужчина швырнул бутылку в поезд 10:40
Видео: Железнодорожники Украины работают в "средневековых" условиях 10:40
Афины засыпало снегом 10:37
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer 10:25
Мишустин выделил Петербургу 764 млн на два детсада 10:15
Студентка из Казани представит Россию на мировом конкурсе красоты 10:13
"Автодор" прекратит взимать оплату проезда смарт-картами 09:42
СК: Найденный в Тобольске при сортировке мусора младенец родился живым 09:38
Под Омском сын заживо закопал отца в сугроб 09:32
В Пскове археологи нашли в могиле тысячелетние весы 09:25
Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села 09:24
В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей 09:22
Украина и Швеция признаны самыми опасными странами Европы 09:19
Пассажир аварийно севшего Ан-24 потребовал миллион из-за травмы и кошмаров 09:13
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке 09:13
В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания 09:07
В Красноярске завели дело после вооруженного конфликта в спортзале 08:45
Рио-де-Жанейро приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса 08:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 09:38
Рубрика: Происшествия

СК: Найденный в Тобольске при сортировке мусора младенец родился живым

Текст: Екатерина Призова

По факту обнаружения на ленте мусоросортировочного завода в Тобольске тела младенца возбудили уголовное дело об убийстве.

"Эксперт установил, что ребенок был доношенным и родился живым", - сообщает сегодня пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

В Ставрополе в ДТП с троллейбусом пострадал младенец

Напомним, страшную находку сделали работники предприятия 14 февраля. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Сейчас устанавливается личность матери малыша. Всех кто что-либо может знать о ней, просят звонить по телефону 8 (3456) 25-23-70.

Расследование уголовного дела по статье 106 УК РФ продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи