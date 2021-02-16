СК: Найденный в Тобольске при сортировке мусора младенец родился живым

По факту обнаружения на ленте мусоросортировочного завода в Тобольске тела младенца возбудили уголовное дело об убийстве.

"Эксперт установил, что ребенок был доношенным и родился живым", - сообщает сегодня пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Напомним, страшную находку сделали работники предприятия 14 февраля. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Сейчас устанавливается личность матери малыша. Всех кто что-либо может знать о ней, просят звонить по телефону 8 (3456) 25-23-70.

Расследование уголовного дела по статье 106 УК РФ продолжается.