В Челябинске пассажира задержали за курение в самолете

В аэропорту Челябинска задержали пассажира московского рейса, курившего во время перелета. Нарушитель привлечен к административной ответственности, сообщили во вторник в Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

- Вечером 15 февраля в дежурную часть отдела в аэропорту Челябинска поступила информация, что к борту приземлившегося воздушного судна рейса Москва (Внуково) - Челябинск требуется наряд, - сообщила представитель транспортной полиции Вера Кухтина. - Стражи порядка задержали 26-летнего пассажира из Московской области, который покурил в туалетной комнате.

В самолете из-за этого сработали датчики задымления, отметили в полиции.

Правонарушителя доставили в дежурную часть полиции, где на него составлен протокол о нарушении запрета на курение (часть 1 статьи 6.24 КоАП РФ). Теперь ему грозит штраф на сумму до полутора тысяч рублей.