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16.02.2021 13:21
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге пропала гостившая у бабушки школьница

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Полиция разыскивает 14-летнюю жительницу Арамили, которая на момент исчезновения находилась у бабушки в Екатеринбурге.

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С 11 февраля школьница была в гостях у родственницы на улице Шейнкмана. Во временной промежуток с 14 на 15 февраля девочка ушла из дома бабушки, местонахождение подростка сейчас неизвестно. Личный состав полиции ориентирован на поиски пропавшей, сообщается на сайте городского управления МВД.

- Приметы школьницы: рост 175 сантиметров, худощавая, глаза зеленые, волосы светлые. На момент ухода была одета в розовую куртку до колена с капюшоном, черные брюки, белые кроссовки, - говорится в ориентировке ведомства.

Всех, кто знает, где может находиться девочка, правоохранители просят сообщать по телефонам 02 или 102.

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