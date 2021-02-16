В Тюмени разрабатывают единый фирменный стиль. Креативные идеи воплотятся в дизайне уличных указателей, табличек и даже кофейных стаканчиков.

Возможно, какие-то элементы перейдут на официальные документы и баннеры, вывески, флажки, растяжки для украшения областной столицы ко Дню Победы, Дню города и Новому году. Более того, новые логотипы планируют перенести на брендированную продукцию для туристов - бейсболки, сумки, свитера.

Команда молодых бренд-дизайнеров, получивших заказ, прицельно поработает с изображением дощаника - плоскодонного деревянного речного судна, изображенного на гербе Тюмени. Ребятам интересна местная архитектура, поэтому у самых заметных зданий, среди которых круглая баня, Знаменский собор, длинный дом с волнистым фасадом, прозванный в народе муравейником, тоже есть шанс в виде картинок "поселиться" на одежде.

Как рассказал руководитель студии Александр Назаров, уже выпущена первая партия праздничных открыток в концепте нового стиля Тюмени, кроме того, в районе набережной повесили свежие навигаторы.

Кстати

Оставить отзывы о новом стиле горожан и гостей просят в официальном сообществе "Тюменская область" "ВКонтакте".