В Тюмени восстановили органы ребенку, рожденному с неопределенным полом

Уникальную операцию провели урологи Областной клинической больницы №1 в Тюмени: они восстановили органы ребенку, который появился на свет с неопределенным полом.

Диагноз полуторагодовалого мальчика звучал как "гипоспадия": при этой аномалии еще на стадии эмбрионального развития происходит нарушение формирования мочеполовой системы. Причиной может быть наследственность или курение матери в период беременности.

Решение об операции приняли родители ребенка. Врачи провели генетическое исследование и удостоверились, что пол у малыша действительно мужской.

"Во время операции мы хирургически восстановили наружные половые органы в соответствии с физиологией. По сути, это сложная реконструктивная операция", - пояснил врач-уролог Алексей Лутков.

По его словам, рождение малышей с такими аномалиями - большой стресс и для родителей и для самих детей. Оперировать их нужно как можно раньше, еще до того, как они пойдут в детсад.

"В моей практике есть и уже взрослые мужчины, у которых патологию по разным причинам не исправили в детском возрасте. Но можно и с успехом произвести лечение у них", - сказал Лутков.