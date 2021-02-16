Первая попытка властей создать медиа-холдинг и сделать курганские районные газеты филиалами областного Издательского дома закончилась неудачей. Журналистам не смогли объяснить, ради чего затеяна реформа. В итоге она признана неподготовленной, ее сроки перенесены.

Главный учредитель 21 районной газеты - областной департамент информационной и внутренней политики. О том, что районки собираются лишить статуса юридического лица и присоединить к Издательскому дому "Новый мир", выпускающему областную газету, редакторы узнали в январе случайно, из неофициальных источников.

Оказалось, еще 30 декабря 2020 года правительство Курганской области выпустило постановление № 471 о реорганизации госучреждений, которое даже не опубликовали. О целях присоединения в документе говорится расплывчато, общими фразами. Их суть - информировать жителей о деятельности органов власти и жизни региона. Как будто раньше местная пресса этим не занималась. Никакого экономического обоснования преобразований не приведено. Между тем все документы и имущество редакций районок должны передать Издательскому дому уже 1 апреля.

Не только районщики, но и другие СМИ забыли, когда в последний раз их приглашали на заседания правительства региона, видеотрансляции давно прекратились, руководители ведомств комментарии не дают

Многие увидели в действиях главного учредителя банальное желание под видом преобразований избавиться от слабых редакций, забрать себе их имущество и выгодно продать. Было бы не обидно, признаются коллеги, если бы их присоединили к сильной организации, но Издательский дом сам сегодня не в лучшем положении: тираж областной газеты ниже, чем у многих районных. Если слабых объединить со слабыми, сильнее не станешь.

Курганский союз журналистов забил тревогу. Его поддержали в Москве. Созвали круглый стол. Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий приехал в Курган, а вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь СЖР Тимур Шафир подключился к обсуждению по видеосвязи.

На встрече власти заверили: все делается ради спасения районных газет. По данным департамента, речь идет о создании крупного холдинга с единой региональной повесткой, выстраивании более эффективных контактов с журналистами. Проведение общих планерок позволит газетам получить представление о том, чем живут губернатор, регион, правительство. Сейчас, по мнению замдиректора департамента Юлии Фроловой, районные газеты не всегда это понимают. С подобным утверждением, конечно, можно поспорить, но, если чиновники так считают, кто виноват, если не они сами? Не только районщики, но и другие СМИ забыли, когда в последний раз их приглашали на заседания правительства региона, видеотрансляции давно прекратились, на совещания отраслевых департаментов прессу не зовут, руководители ведомств комментарии не дают - исключительно через письменные запросы в пресс-службу губернатора. Так что попытки унифицировать региональную повестку идут давно и не только в отношении районок.

- Местная пресса на то и местная, чтобы писать о местных проблемах, - отреагировали журналисты. - Унифицировать ее не надо.

Кстати, в департаменте не посчитали нужным узнать мнение читателей насчет идеи создания холдинга. И совершенно напрасно. По словам председателя Курганского союза журналистов Ирины Борисовой, в союз поступило немало обращений от жителей и общественных организаций, которых тоже волнует судьба районных газет. Письма отправляли губернатору, депутатам регионального парламента и в Госдуму.

А на круглом столе редакторов интересовали практические вопросы: что будет с коллективами, как намерены распределять финансы, если вдруг холдинг обанкротится, районные газеты тоже исчезнут? Кстати, последний вопрос возник не на пустом месте. 27 октября 2020 года в "РГ- Неделя" вышла статья "Маяк" погас". Это грустная история о том, как закрылась старейшая районная газета в Варгашинском районе. Типография - издатель "Маяка" - обанкротилась и потащила за собой газету. Поэтому сотрудники редакций справедливо требуют защиты своих прав: каждый шаг необходимо расписать и закрепить в документе. Но никаких регламентов на этот счет пока нет. Многие вопросы, похоже, стали неожиданностью даже для вице-губернатора Владислава Кузнецова, на которого возложен контроль за выполнением постановления № 471.

- Я не услышал ответа на вопрос, как будет осуществляться проектно-хозяйственная деятельность, - заметил вице-губернатор.

Директор департамента информационной и внутренней политики, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова пообещала обнародовать экономические выкладки через неделю или две… Вообще действия реформаторов выглядят очень противоречивыми и непоследовательными. Сначала они говорят: никаких сокращений не будет - и тут же заявляют, что бухгалтер в каждой редакции не нужен. Утверждают: не будем вмешиваться в редакционную политику и содержание газет, а сами твердят об унификации повестки. Обещают силой не загонять в холдинг, но в постановлении об этом ни слова.

По мнению Алексея Вишневецкого, реорганизация не подготовлена ни юридически, ни финансово, ни идеологически. Он выдвинул альтернативный вариант.

- Предлагаю изменить последовательность действий, - говорит Алексей. - Сначала создать мощный областной холдинг, а потом предложить районным газетам такие сахарные условия, на которых они сами захотят войти в этот холдинг.

Кроме того, участники круглого стола отметили, что 2021-й - выборный год и совсем не время проводить эксперименты с районными газетами. Прислушаются ли к их рекомендациям власти, пока трудно сказать. По словам юриста департамента, подготовлен документ о продлении сроков реформы пока до 1 июня.