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16.02.2021 16:07

Столько не намусорить

Жители Нижнего Тагила оспорили норматив накопления отходов
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 34(8385)
Жители Нижнего Тагила через суд оспорили завышенные нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Борьба с Региональной энергокомиссией (РЭК) длилась целый год.

- Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда, признав недействительным постановление РЭК в части, касающейся многоквартирных домов. Мы доказали, что замеры на контейнерных площадках проведены неверно. К примеру, в Нижнем Тагиле вместо трех домов взяли данные только по двум. Та же ситуация в Заречном и Верх-Нейвинском городских округах, - поделился радостью в паблике "Тагил за перемены" адвокат Марат Ганиев.

Почему к раздельному сбору отходов не готовы ни бизнес, ни потребители

В Свердловской области норматив накопления ТКО для многоквартирников сейчас составляет 33,5 килограмма в месяц, для частного сектора - 30,2. На самом деле, по мнению активистов, каждый из нас выносит на помойку в среднем всего 7,2 кило в месяц. В доказательство они провели замеры. Чем больше раздут норматив, тем выше плата за вывоз мусора, поскольку она вычисляется по формуле "норматив, помноженный на тариф".

Иск в облсуд подписали восемь горожан. Дело рассматривали как административное, поскольку люди оспаривали нормативный акт - постановление РЭК. Первое заседание состоялось еще год назад. Тогда общественник Эдуард Мансуров рассказал "РГ", что на процессе выяснилось: замеры в большинстве территорий проводились неверно. Из 83 администраций 44 вообще не прислали информацию в РЭК, 32 передали неактуальную. Кто-то дал цифры за 2011 год, кто-то - за два сезона вместо четырех, кто-то анализировал один-два дня вместо положенных семи.

По мнению активистов, каждый из нас выносит на помойку ежемесячно 7,2 килограмма отходов, а норматив - 33,5

Глава Региональной энергокомиссии Владимир Гришанов, в свою очередь, заверил редакцию: нормативы рассчитаны четко по действующему законодательству, что подтверждено проверками. К тому же это усредненное значение для обезличенных групп потребителей, то есть никогда не будет цифры, которая устроила бы всех.

Фото: Getty Images
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Свердловский облсуд летом 2020 года оставил иск без удовлетворения. Мотивировка - самостоятельные замеры доказательством служить не могут. К тому же задача РЭК как органа госвласти не сводится к поиску недостатков в полученной с территорий информации. Комиссия должна вывести экономически обоснованное значение норматива. Свердловская РЭК, выявив некорректные и неполные сведения, выбрала для расчетов по многоквартирникам цифры только из семи муниципалитетов: Нижнего и Верхнего Тагила, Каменска-Уральского, Каменского городского округа,Верх-Нейвинского, Белоярского, Заречного. Люди не согласились, подали апелляционную жалобу и дело выиграли.

Впрочем, у второй стороны еще есть время на обжалование. Адвокаты, представлявшие интересы граждан, пока не могут спрогнозировать, какие правовые последствия повлечет за собой новое судебное решение, ведь в оспоренном постановлении РЭК нормативы накопления ТКО установлены не для одного Нижнего Тагила, а для всего региона, за исключением Екатеринбурга. К тому же не удалось отменить усредненный показатель для индивидуальных домов.

Как предположил Марат Ганиев, в проведении замеров для РЭК в Нижнем Тагиле может прослеживаться коррупционная составляющая: один из трех частных домов, упомянутых в выборке, по официальным реестрам принадлежит учредителю местной управляющей компании. Это выяснилось за рамками судебного процесса. По словам юриста, жалобу, поданную в прокуратуру Свердловской области, переслали в межмуниципальное управление МВД "Нижнетагильское" еще в июне 2020 года. С того момента ответ так и не пришел.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа Регулирование тарифов в ЖКХ

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