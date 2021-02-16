Рогозин: Новая концепция ракеты-носителя "Енисей" будет через 4 месяца

В течение четырех месяцев будет готова новая концепция российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая в своем Twitter на вопрос пользователя о будущем ракеты.

"В течение трех-четырех месяцев", - написал он.

Напомним, что ранее глава "Роскосмоса" заявлял ТАСС, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на основе принципиально новых технических решений, и что понадобится принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования.

Ракету планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой российских космонавтов на поверхность.