Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новом вирусе в Танзании

Ранее ряд СМИ сообщили о появлении в Африканском регионе нового опасного вируса, поражающего преимущественно лиц мужского пола. Уточняется, что неизвестная болезнь уже унесла жизни 15 человек в Танзании. Более 50 человек в больницах с головокружением, тошнотой и кровавой рвотой. По предварительным исследованиям, большинство пациентов - это мужчины с ранее перенесенной язвой желудка или заболеванием печени. Похожая вспышка уже была зафиксирована в Танзании два года назад.

В Роспотребнадзоре заверили, что в России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. "С 1 августа 2020 года РФ возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением (располагается на материковой части Танзании на границе с Замбией и Малави)", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В российском санитарном ведомстве отметили, что "на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих лиц".