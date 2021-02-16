Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси

Россия намерена продолжить использовать два своих военных объекта в Беларуси, расположенные в Вилейке и Барановичах. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подписать проект протокола между Россией и Беларусью о продлении действия соглашения между странами о завершении строительства, использовании и содержании узла Барановичи российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), расположенного на территории Беларуси. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром 12 февраля и опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с протоколом, действие соглашения продлевается на 25 лет, после чего автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

"Настоящий протокол временно применяется с 31 мая 2021 года и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его выступления в силу, но не ранее указанной в настоящей статье даты", - говорится в документе.

Аналогичное распоряжение было подписано главой правительства Михаилом Мишустиным относительно проекта протокола между РФ и Беларусью о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории Беларуси.