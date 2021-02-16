До 16 марта включительно Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года. Тогда был выявлен мутировавший штамм коронавируса.

А буквально накануне стало известно, что британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм - B1525 - имеет изменения в шиповидном белке. Он выявлен на территории 10 стран, в то числе в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Пока нет данных о том, является ли данный штамм более заразным. Нет данных и по летальности.