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16.02.2021 14:32
Рубрика: Экономика

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До 16 марта включительно Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: РИА Новости
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года. Тогда был выявлен мутировавший штамм коронавируса.

А буквально накануне стало известно, что британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм - B1525 - имеет изменения в шиповидном белке. Он выявлен на территории 10 стран, в то числе в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Пока нет данных о том, является ли данный штамм более заразным. Нет данных и по летальности.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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