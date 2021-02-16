Международный союз велосипедистов (UCI) во вторник обнародовал новый рейтинг успешности выступлений в шоссейных гонках. Увы, в классификации стран Россия находится лишь на неприметном 17-м месте.

Рейтинг UCI по механике подсчета похож на теннисный - учитываются результаты за последние 52 недели, с небольшими нюансами. Россия стремительно теряет позиции, уже уступая Ирландии и Эквадору. Падение будет продолжаться, и оно легко объяснимо. В элиту входят 19 команд высшего дивизиона ("Мирового тура"), в каждой из них на контрактах по 25-30 спортсменов, но здесь осталось только два россиянина. Это приносящий стране львиную долю зачетных очков Александр Власов ("Астана", Казахстан) и Павел Сиваков ("ИНЕОС Гренадье", Великобритания). После закрытия польской "CCC Team" наши Ильнур Закарин и Павел Кочетков перешли в "Газпром-РусВело", команду второго уровня, то есть категории Pro.