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16.02.2021 21:10
Рубрика: Спорт

Задворки пелотона

В мировом рейтинге велошоссе Россия лишь на 17-м месте
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Международный союз велосипедистов (UCI) во вторник обнародовал новый рейтинг успешности выступлений в шоссейных гонках. Увы, в классификации стран Россия находится лишь на неприметном 17-м месте.

Рейтинг UCI по механике подсчета похож на теннисный - учитываются результаты за последние 52 недели, с небольшими нюансами. Россия стремительно теряет позиции, уже уступая Ирландии и Эквадору. Падение будет продолжаться, и оно легко объяснимо. В элиту входят 19 команд высшего дивизиона ("Мирового тура"), в каждой из них на контрактах по 25-30 спортсменов, но здесь осталось только два россиянина. Это приносящий стране львиную долю зачетных очков Александр Власов ("Астана", Казахстан) и Павел Сиваков ("ИНЕОС Гренадье", Великобритания). После закрытия польской "CCC Team" наши Ильнур Закарин и Павел Кочетков перешли в "Газпром-РусВело", команду второго уровня, то есть категории Pro.

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