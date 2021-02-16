Россиянам предложили работу в Clubhouse

За одноразовое выступление в аудиосоцсети Clubhouse можно заработать до 15 тысяч рублей. Такие данные приводит фриланс-биржа FL.ru (исследование есть в "РГ").

В последние пару недель популярность аудиосоцсети в России резко выросла - в ней регистрируются как известные люди, так и компании, которые пользуются ею для продвижения услуг. Поэтому на рынке вырос спрос на специалистов, в обязанности которых входит представление спикеров и модерация дискуссии, а также вовлечение слушателей и приглашение их к разговору. Критериями отбора также являются наличие приятного тембра голоса, опыт в ведении деловых мероприятии или озвучивании рекламы, умение ориентироваться в темах технологий и медиакоммуникаций.

"Запрос на ведущих/модераторов в Сlubhouse можно объяснить тем, что англоязычные комнаты более цивилизованны в плане формата, структуры, смыслов. В русскоязычном сегменте беседы достаточно беспорядочны и часто отходят от заявленной темы, поэтому слушатели покидают комнаты" - поясняет директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов.

Однако в приложение ищут не только модераторов дискуссий. Клабхаузолог (так называется специалист по продвижению) может заработать до 80 тысяч рублей за раз. В задачи специалиста входит составление контент-плана, анализ популярных тем, наиболее выигрышного времени для выхода в эфир, а также увеличение числа подписчиков комнаты и участников дискуссии. От исполнителя ждут опыт в сфере интернет-маркетинга более 3-х лет и свободный английский язык.

Также можно попробовать себя в роли менеджера сообщества. Специалист должен проверять анкеты пользователей, которые хотят присоединиться к приватной комнате (анализировать профили в социальных сетях), контролировать оплату взноса за вступление, осуществлять функции поддержки подписчиков по входящим запросам. Заработать на этом можно 40 000 рублей.