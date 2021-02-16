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16.02.2021 19:28
Рубрика: Экономика

Склад на выезде

Россияне обзаводятся кладовками для собственных нужд
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Вслед за стремительным ростом интереса к крупной складской недвижимости в прошлом году, произошедшим из-за расцвета онлайн-торговли в пандемию, в моду входят склады хранения личных вещей - так называемые self-storage.
Спрос на кладовки повысился после распространения удаленной работы. Фото: JodiJacobson/istock Спрос на кладовки повысился после распространения удаленной работы. Фото: JodiJacobson/istock
Спрос на кладовки повысился после распространения удаленной работы. Фото: JodiJacobson/istock

Не первый год наблюдается тренд на сегментацию рынка складской недвижимости, отмечает директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. Продолжается активное развитие формата self-storage: растут предложение и ставки аренды, снижается уровень вакантных площадей. "Все больше и больше собственников имущественных объектов в крупных городах, особенно в Москве, готовы развивать в рамках своих объектов склады формата self-storage", - отмечает он.

Фото: Александр Корольков
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Средний уровень заполняемости таких складов в Москве за год вырос на 3%, до 87,6%, отмечают в Knight Frank. При этом средний срок аренды чуть уменьшился - с 7,9 до 7,2 месяцев. Чаще всего такими складами пользуются физлица, они составляют почти 82% арендаторов (против 76,6% в прошлом году). На долю компаний приходится 18,1% против прошлогодних 23,4%. Пандемия увеличила спрос на кладовки "на выезде". Находясь дома круглосуточно, удаленные работники расчищают жизненное пространство, вывозя временно ненужные вещи. А арендаторы, отказывавшиеся в прошлом году от наемных квартир из-за финансовых трудностей, сталкивались с необходимостью где-то хранить домашний скарб. По итогам 2020 года количество складов индивидуального хранении в Москве выросло примерно на 6%, говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Такие услуги в Москве предоставляли 76 компаний, общая площадь складских помещений достигла 199 тыс. кв. м.

Развивается услуга так называемого облачного хранения. Клиент при этом не имеет доступа к складу - вещи увозят и доставляют обратно по запросу сотрудники компании. Это удобно, если не нужен круглосуточный доступ к вещам. В столице, где рынок self-storage наиболее развит (в числе лидеров также Санкт-Петербург), "облачные" услуги предлагают уже несколько операторов. "Многие компании пытаются влиться в этот бизнес, но всегда сталкиваются с необходимостью больших начальных вложений, - говорит исполнительный директор Ассоциации компаний индивидуального хранения Наталья Мацнева. - Помимо аренды склада и его оснащения необходимо также обзавестись обширной логистической сетью для охвата большого количества клиентов и разработать программный комплекс, который позволит клиентам просматривать свои вещи в личном кабинете и запрашивать возврат понадобившихся". Такой сервис уже присутствует во многих других крупных городах - Иркутске, Калининграде, Екатеринбурге.

У покупателей квартир в новостройках в столице по-прежнему популярна и покупка отдельных кладовых помещений, которые находятся чаще всего на подземных этажах зданий. Но за год количество сделок с ними снизилось на 5% - до 5 тыс. кладовок.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость

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