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Текст:   Марина Трубилина 
20:10 16.02.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)

Одним движением

Россияне все чаще оформляют недвижимость удаленно

Спрос на услуги по экстерриториальному оформлению недвижимости увеличился в 2020 году. За год Росреестр обработал 478 тысяч таких заявлений на госрегистрацию прав и кадастровый учет.

Наиболее востребованы эти услуги были в Центральном и Приволжском федеральных округах: 160,2 тысячи и 83,7 тысячи заявлений соответственно. На их долю приходится 51% от числа всех экстерриториальных сделок в стране. В числе лидеров также Южный (59,6 тысячи сделок) и Северо-Западный (62 тысячи) федеральный округа. Чуть меньше таких заявлений было подано на Урале (здесь жители просили зарегистрировать объекты в других регионах 42,4 тысячи раз) и Сибири (39 тысяч заявлений).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В России упрощается порядок исправления кадастровых ошибок

Среди регионов наибольшую активность показали Москва и Московская область - 32 тысячи и 56,5 тысячи экстерриториальных заявлений. Далее следуют Краснодарский край (29 тысяч), Санкт-Петербург (24 тысячи), Пермский край (22 тысячи) и Тверская область (18,5 тысячи).

Экстерриториальный принцип позволяет обращаться за регистрацией прав и проведением кадастрового учета независимо от места расположения недвижимости.

Сейчас Росреестр и минэкономразвития прорабатывают механизм, которым предполагается в 2021 году организовать прием документов по экстерриториальному принципу во всех МФЦ страны, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Пока это можно сделать только в филиалах Кадастровой палаты по предварительной записи (записаться идет через личный кабинет на портале Росреестра) и во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве.

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