Российские авторы представят свои издания на книжной выставке в Минске

Писатели из России примут участие в ежегодной выставке-ярмарке в Минске. Экспозиция российских авторов будет представлена двумя разделами: "Книги России" и "Книги детям". Об этом рассказал начальник управления издательской и полиграфической деятельности министерства информации Республики Беларусь Владимир Андриевич, сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства soyuz.by.

XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 18-21 февраля. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, организаторы выставки пригласили к участию представителей из 20 стран, некоторые из них будут присутствовать посредством онлайн-форматов.

Традиционно в книжной выставке принимают участие известные писатели и публицисты из России. Этот год не стал исключением и свою экспозицию российские авторы представят в двух разделах - "Книги России" и "Книги детям", рассказал Владимир Андриевич.

Кроме того, на выставке будет презентовано совместное издание члена Союза писателей России Михаила Рузаева и белорусской поэтессы Елены Корноуховой "Две радзiмы - адна краiна". По словам организаторов, это свидетельствует о тесном сотрудничестве белорусских и российских авторов. Всего на выставке будут представлены 35 российских издательств.

Отдельным предстанет стенд Союзного государства. Российские книгоиздатели также представят на стенде все главные новинки прошлого года. В их числе - двухтомник "Ржевский мемориал", первая часть которого посвящена событиям знаменитой битвы подо Ржевом, вторая - истории создания недавно открытого мемориального комплекса. Об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны расскажет и книга Сергея Мачинского "Однополчане ржевского солдата". Издание также увидело свет благодаря поддержке Постоянного Комитета Союзного государства. Из книги можно узнать в том числе и о той работе, которую проделали поисковики, чтобы установить личности солдат, которые пали в Ржевской битве или прошли через нее.