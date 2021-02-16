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16.02.2021 22:32
Рубрика: Экономика

Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли

Текст: Лидия Захарова

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко встретился с представителями крупнейших туроператоров, их объединений, а также организаций в сфере защиты прав потребителей туристических услуг, где обсуждались меры поддержки отрасли, а также исполнение обязательств перед туристами по итогам 2020 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Состоялся конструктивный и содержательный разговор. Были озвучены предложения по поддержке туриндустрии - субсидирование внутренних чартеров, освобождение организаций в текущем году от взносов, доработка механизма электронной путевки и многое другое, - сказал вице-премьер. - По итогам обсуждения Ростуризму поручено в кратчайшие сроки проработать весь спектр предложенных мер и после согласования с заинтересованными ФОИВами представить на рассмотрение".

Прошлый год для туристической отрасли был очень непростым. В результате совместной работы туризм был включен в список наиболее пострадавших отраслей экономики, что позволило организовать системную поддержку и избежать банкротств.

"Наша задача - сохранить профессиональные организации на рынке, чтобы они смогли выполнить обязательства перед туристами", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

"При формировании мер поддержки для нас приоритет - дальнейшее развитие внутреннего туризма, и синергия всех мер должна быть направлена именно на это. Ситуация с ограничительными мерами стала поводом обратить внимание на российский турпродукт и оценить его возможности", - отметил вице-премьер.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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