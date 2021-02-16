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16.02.2021 14:08
Рубрика: Экономика

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на колбасу

Текст: Михаил Загайнов, Татьяна Карабут
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу и сосиски в России.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Рост цен на продукты оценят с учетом сезона

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на ретейлеров сообщил о просьбе переработчиков повысить в пределах 10% закупочные цены на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Источники издания объяснили это ростом стоимости сырья.

"В рецептуру мясных изделий зачастую входит куриное мясо, которое подросло в цене вслед за кормовыми культурами. Такой тренд не мог не отразиться на себестоимости производства продуктов мясопереработки некоторых предприятий" - заявил Востриков "Российской газете".

По данным "Руспродсоюза", в феврале цена тушки цыпленка бройлера в опте выросла на 17,8% по сравнению с прошлым месяцем (в долларовом выражении). Цены на куриное мясо в опте выросли в среднем на 9% (по сравнению с январем).

По мнению Вострикова, спрогнозировать цены на продукцию нельзя: с одной стороны очевиден рост себестоимости продукции, с другой - переработчики стремятся расширить долю рынка.

"Возможно, что некоторые предприятия будут стремиться выправить экономику, в то время как другие будут держать цену без изменений, расширяя представленность на рынке", - добавил глава "Руспродсоюза".

В Минсельхозе "РГ" ранее заявили, что не получали обращений мясопроизводителей в связи с ростом цен на сырье. По данным ведомства, цены на продукцию находятся на стабильном уровне: на 10 февраля цены на свинину составляют 151,8 рубля за килограмм, что соответствует уровню 2018-2019 годов. При этом цены на куриное мясо даже снизились - 113,8 рубля за килограмм против 114,9 рубля в феврале 2019-го.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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